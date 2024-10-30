Denizli Belediyesi 148. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Politika

Denizli Belediyesi 148. Yaşını Kutladı

Denizli Belediyesi 148. Yaşını Kutladı

Denizli'de kurulan belediye teşkilatının 148. yıldönümü törenle kutlandı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, şehrin mutluluğunu artırmak için çalışacaklarını söyledi.

30.10.2024 14:40  Güncelleme: 14:43
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Denizli'de 30 Ekim 1876 yılında kurulan belediye teşkilatının 148. yıldönümü kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Herkesin yüzünün güldüğü, kadınların mutlu olduğu bir şehir oluşturacağız" dedi.

30 Ekim 1876'da kurulan belediye teşkilatının 148. kuruluş yıldönümü Denizli'de törenle kutlandı. Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Güzel ve keyifli bir kentin büyükşehir belediye başkanı olarak Denizli'nin bugünlere gelmesinde emeği olan önceki dönem belediye başkanları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Öncülükleri ve emekleri için bugün burada olan Hasan Gönüllü, Ali Marım, Ali Aygören başkanlarıma ayrıca çok teşekkür ederim. Bu güzel yolculukta bu şehrin daha mutlu ve güzel olması, gelecek nesillere huzurlu ve mutlu bir şehri ulaştırmak adına bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu yol arkadaşlığımızda şiarımız 'Ben değil, biz diyenlerin' şehrini oluşturalım. Biz bu şehre hizmet etme noktasında üstümüze düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirebildik diyebilelim" dedi.

"Herkesin yüzünün güldüğü bir şehir oluşturacağız"

Denizli'yi keyifli hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehrin tarımını, turizmini, hayvancılığını ve pek çok güzelliğini keyifli hale getireceğiz. Bu şehrin kendi ürettiği değerlere de sahip çıkması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkesin yüzünün güldüğü, kadınların mutlu olduğu bir şehir oluşturacağız. Hikayemizi daha güzel bir sürece taşıyacağız. İnsanlarımızın daha mutlu olabileceği bir Denizli yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bugün de belediye teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü hep birlikte kutluyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Umut ediyoruz ki, bir sonraki seneye geldiğimizde bizden önceki başkanlarımızın emeklerinin üzerine bir adım daha atarak mutlu insanların şehrine ulaşmak bizim mutluluk kaynağımız olacaktır. Belediyemizin kuruluş yıl dönümü hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu ve önceki dönem belediye başkanları daha sonra ebediyete irtihal eden belediye başkanlarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu. Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eski Belediye Başkanları Hasan Gönüllü, Ali Marım, Ali Aygören ile davetliler, vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Belediyesi 148. Yaşını Kutladı - Son Dakika

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