Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Göreve Başladı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve başladı.

İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Çavuşoğlu, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ve partililerle birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti.

Çavuşoğlu, eski başkan Osman Zolan'dan belediye mührünü alarak göreve başladı.

Zolan'a çalışmalarından ötürü teşekkür eden Çavuşoğlu, "10 senesi büyükşehir belediye başkanı olmak üzere Denizli'ye çok hizmet ettiniz, teşekkür ediyorum. Bundan sonra biz de umarız ki insanların gönlüne sevgiyi inşa ederiz. Tarım, turizm ve hayvancılıkta bu memleketin kalkınması noktasında katkı koyalım istiyoruz." dedi.

Daha sonra Çavuşoğlu, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap ederek verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.