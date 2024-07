Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, Cahit Özkan\'ın yanında çalışan personelin hesabını sordu

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli milletvekili Cahit Özkan'a büyükşehir belediyesinde memur olmasına rağmen yanında danışman sıfatıyla 2 yıldır çalıştırdığı personelin hesabını sordu. Suç duyurusunda bulundukları bu durumun yanı sıra iki kişi daha tespit ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Hayatımın tek düsturunun yetim hakkı yiyenlerin peşinde olmak olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı personel şirketi olan PERAŞ çalışanlarına yapılan zam sonrası belediye meclisine gelen çalışanlar, pankart açarak, "İşçinin gururu Çavuşoğlu" sloganlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

38 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının ardından bir açıklama yapan Başkan Çavuşoğlu, 16 Temmuz'da ilk birleşimi yapılan Meclis toplantısında Denizli Milletvekili Cahit Özkan'a yaptığı çağrıyı tekrarladı. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli kamuoyunda bir kez daha çağrıya çıkıyorum. Cahit Özkan 2 sene boyunca, Denizli Büyükşehir Belediyesinde memur olmasına rağmen danışman olarak yanınızda çalıştırdığınız B.H. isimli personel, bu süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesi kapısından hiç girmemiştir. Bu herkes tarafından bilinmektedir. 2 sene boyunca çalıştırdığınız bu personelin maaşı da Denizli Büyükşehir Belediyesinden ödenmiştir. Ayrıca bu kişi belediyeye hiç gelmeden de memur olmuştur" dedi.

Başkan Çavuşoğlu vicdanlara seslendi

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Televizyonlara çıktığınızda her daim, her şartta ve her yerde kul hakkından, vatandan, bayraktan bahsedebilmeniz için öncelikli olarak yanınızda, hizmetinize çalıştırdığınız insanların maaşlarını Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmiş olmasını, vicdanınızı yaralayıp yaralamadığını, hala yaralamıyorsa, bu anlamda kul katında bu hesabın adli makamlara gideceğinin bilinmesini istiyorum. Kul katında ulaşabileceğimiz sonucun ne olduğunu bilmesem de Yüce Rabbimin bunun hesabını soracağına da inancımın tam olduğunun da bilinmesini istiyorum."

"Tek düsturum yetim hakkı yiyenlerin peşinde olmak"

Bu sürecin takibini her fırsatta Meclis'te kamuoyuna aktaracağını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Bu anlamda hayatımın tek düsturunun yetim hakkı yiyenlerin peşinde olmak olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Umuyorum bu karardan sonra yetim hakkına el uzatan her kim varsa, her kim bunu yaptıysa, her kim Denizli Büyükşehir Belediyesinin personelini yanında çalıştırıp da maaşını belediyeye ödettiyse, adı her ne olursa olsun takip edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Bu çağrımı bir kez daha yineliyorum ve diyorum: Gelin kul katında en azından hesabınızı ödeyin" ifadelerini kullandı.

Belediyeye uğramadan maaş alan personelle ilgili olarak tespit ettikleri fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan Başkan Çavuşoğlu, milletvekili Cahit Özkan'ın yanında danışman olarak görev yapmasına rağmen Denizli Büyükşehir Belediyesinden maaş alan B.H. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, ayrıca bunun yanı sıra tespit ettikleri 2 kişi için daha soruşturma başlattıklarını sözlerine ekledi. - DENİZLİ