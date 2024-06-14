Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Bayramı'nda SMA hastalığı ile mücadele için dayanışma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Bayramı'nda SMA hastalığı ile mücadele için dayanışma çağrısı yaptı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun önemine dikkat çekerek, Denizlililere SMA hastalığı ile mücadele eden Tusem ve Arya bebek için dayanışma çağrısında bulundu.

14.06.2024 14:20
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun önemine dikkat çekerek, Denizlililere SMA hastalığı ile mücadele eden Tusem ve Arya bebek için dayanışma çağrısında bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu mesajında, Denizli halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, vatandaşlara SMA hastalığı ile mücadele eden Tusem ve Arya bebek için yardım çağrısında bulundu. Başkan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı, bizi bir araya getiren, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştiren en özel zamanlardan biridir. Bu güzel günlerde, sevdiklerimizle buluşmanın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyeceğiz. Kurban Bayramı, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın, sevgi ve hoşgörüyü yaymanın bir vesilesidir."

"Bu bayram SMA'lı çocuklarımıza umut olalım"

Denizli halkını bu bayramda SMA hastalığı ile mücadele eden ve yardım kampanyası yürüten Tusem Kurtyemez ve Arya Manhas için dayanışma çağrısında bulunan Başkan Çavuşoğlu, "Huzuru, mutluluğu içinde barındıran, gülen yüzlerin olduğu bir Denizli'yi hep beraber inşa etmek için ben değil, biz diyenlerden olacağız. Tüm hemşehrilerimi Tusem bebek ve Arya bebek için dayanışmaya davet ediyorum. Tusem'in, Arya'nın sesine ses, nefesine nefes olalım. Tusem ve Arya bebeklerin ve SMA'LI çocuklarımızın yanındayız. Bu bayram SMA'lı çocuklarımıza umut olalım" dedi.

Tusem Kurtyemez ve Arya Manhas'a yardım için

Tusem Kurtyemez için Ziraat Bankası

TR71 0001 0090 1045 3106 8050 04

Faaliyet Kodu: 23-692 Murat Kurtyemez

Tusem bebek için 2048'e de SMS göndererek destek olabilirsiniz.

Arya Manhas'a destek için; Faaliyet Kodu: 20.2024.367 Ayşe Manhas

Ziraat Bankası TR06 0001 0090 1015 4974 4050 01 Arya Manhas

Yurt Dışı Bağış için :

Help Dunya e.V.

IBAN: DE46 2905 0101 0082 3165 14

BIC: SBREDE22XXX

Verwendungszweck: SMA-TR-Arya

Swist Code: TCZBTR2A - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Bayramı'nda SMA hastalığı ile mücadele için dayanışma çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Bayramı'nda SMA hastalığı ile mücadele için dayanışma çağrısı yaptı - Son Dakika
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