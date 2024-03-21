Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesinde hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz

Politika

Çardak ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterisiyle karşılaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çardak ilçemizde hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Çardak ilçesine kazandırılan Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılış töreni sonrası Çardak ilçe merkezinde esnafı ve pazar yerini ziyaret eden Başkan Osman Zolan ve Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılandı. Bir süre vatandaşlarla sohbet edip hizmet ve yatırımları anlatan Başkan Osman Zolan, daha sonra Gemiş Mahallesi'ni de ziyaret ederek hemşehrileriyle buluştu. Gemiş Mahallesi'nde Çardak Belediyesince ilçeye kazandırılan Gemiş Düden Pınarı Parkı'nda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zolan, Gemişlilerin istek, öneri ve taleplerini dinledi.

"Daha hayallerimiz var"

Çardak ilçesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çardak Belediyesi tarafından kazandırılan pek çok önemli hizmet olduğuna dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Yaptığımız devasa işler var. Ancak daha hayallerimiz, yapılması gereken işler de var. Birlikte el ele, omuz omuza bu işleri yapa yapa yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi. Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim amacımız Denizli ve tüm ilçelerimizde insanlarımızın mutluluğunu ve huzurunu sağlamak. Bize güvenen insanların güveninin boşa çıkarmamak, onların başını öne eğdirmemek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Çardak ilçemizde de Hüsnü Yılmaz Başkanım ile hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz." - DENİZLİ