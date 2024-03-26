Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney ve Buldan ilçelerinde coşkuyla karşılandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney ve Buldan ilçesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Zolan, Denizli'nin 19 ilçesi 616 mahallesinde hiçbir ayrım yapmadan güler yüzle hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ilçe ziyaretleri çerçevesinde Güney ve Buldan'da vatandaşlarla kucaklaştı. İlk olarak Güney ilçesini ziyaret eden Başkan Zolan burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan ile birlikte vatandaşlarla buluştu. Daha sonra Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi ile devam eden programında Başkan Zolan, sırasıyla Türlübey, Karaköy ve Kadıköy mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Zolan'ın Buldan ilçe ziyaretine Cumhur İttifakı Buldan Belediye Başkan Adayı Mesut Sarıbaloğlu da eşlik etti. Gittiği her yerde vatandaşlar tarafından coşku içinde karşılanan Başkan Osman Zolan, güzel karşılamaları ve misafirperverlikleri için hemşehrilerine teşekkür etti.
"Çünkü biz, birlikte daha güçlüyüz"
Kendisini her zaman bağrına basan hemşehrileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Her zaman olduğu gibi yol arkadaşlığınız, kardeşliğiniz benim için çok kıymetli. Allah'ım sizlerden razı olsun. İnşallah vatandaşlarımızın destek ve teveccühleriyle Denizli'mizin 19 ilçesi 616 mahallesinde hiçbir ayrım yapmadan güler yüzle hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte, el ele gönül gönüle hizmet destanlarımızı sürdüreceğiz. Çünkü biz, birlikte daha güçlüyüz, yolumuz bir, sevdamız bir, hedefimiz bir" ifadelerini kullandı. Başkan Zolan ziyaretlerinde tüm hemşehrilerinin ramazan ayını da tebrik etti. - DENİZLİ
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