Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Muhtarlarla Buluştu

Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin karar alma süreçlerine halkın katılımının sağlanması ve mahallenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği Benim Mahallem Projesine yeni mahalleler kazandırmak adına Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yerel seçimlerde seçilen muhtarlar bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Marım'ın yanı sıra Denizli Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve mahalle muhtarları katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin halkın karar alma süreçlerine dahil olması, mahallelerin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve mahallenin yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Benim Mahallem projesinin yaygınlaştırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Daha katılımcı ve demokratik bir Denizli için

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, halkın ihtiyaçları, talepleri ve sorunlarını Benim Mahallem projesi ile kurulan mahalle meclisleri aracılığıyla doğrudan iletebileceğini ifade ederek, "Proje kapsamında kurulan ve yeni kurulacak Mahalle Meclislerimiz doğrudan demokrasinin örneğini inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın mahallesi ile ilgili sorunları iletmesi, çözüme yönelik ortak çalışmaya katılmaları ve karar alma sürecinde yer alması için her türlü imkanı sunacağız. Daha katılımcı ve demokratik bir Denizli için Kent Konseyi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ