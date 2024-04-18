Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nde Yeni Genel Sekreter Ataması

Politika

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da genel sekreter olarak daha önce Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Bülent Bozbaş'ı atadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Bülent Nuri Çavuşoğlu, kendi ekibini kurmaya devam ediyor. Yeni atanan görevliler, kurumun internet sitesinde yayınlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinde yeni ataması yapılan genel sekreter ve genel sekreter yardımcısına sitede yer verildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı olan Bülent Boştaş'ın Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak internet sitesinde ismi ve fotoğraflı özgeçmişi yer aldı. Hülya Bartal da genel sekreter yardımcısı oldu. - DENİZLİ