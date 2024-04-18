Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Genel Sekreter Ataması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Genel Sekreter Ataması

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nde Yeni Genel Sekreter Ataması

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Bülent Bozbaş'ı genel sekreter olarak atadı. Yeni atamalar internet sitesinde yayınlandı.

18.04.2024 17:13  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da genel sekreter olarak daha önce Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Bülent Bozbaş'ı atadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Bülent Nuri Çavuşoğlu, kendi ekibini kurmaya devam ediyor. Yeni atanan görevliler, kurumun internet sitesinde yayınlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinde yeni ataması yapılan genel sekreter ve genel sekreter yardımcısına sitede yer verildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı olan Bülent Boştaş'ın Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak internet sitesinde ismi ve fotoğraflı özgeçmişi yer aldı. Hülya Bartal da genel sekreter yardımcısı oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Genel Sekreter Ataması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Yerimizi garantiledik Şampiyon olan takım, Devler Ligi’ne direkt katılacak Yerimizi garantiledik! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne direkt katılacak
22:22 10 dakika yetti İrfan Can Kahveci’den Olympiakos’a süper gol 10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol
21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:45 Ferdi Kadıoğlu’na yakın markaj Arsenal, milli yıldız için Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
20:01 İşte Tokat’taki 5,6’lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:35 Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 23:00:57. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Genel Sekreter Ataması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement