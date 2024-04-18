Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da genel sekreter olarak daha önce Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Bülent Bozbaş'ı atadı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Bülent Nuri Çavuşoğlu, kendi ekibini kurmaya devam ediyor. Yeni atanan görevliler, kurumun internet sitesinde yayınlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinde yeni ataması yapılan genel sekreter ve genel sekreter yardımcısına sitede yer verildi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı olan Bülent Boştaş'ın Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak internet sitesinde ismi ve fotoğraflı özgeçmişi yer aldı. Hülya Bartal da genel sekreter yardımcısı oldu. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Genel Sekreter Ataması - Son Dakika
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın başkan yardımcıları Belediye Meclis üyeleri Abdullah Burak Livan ve Eda Büyükdemirci olarak atanmıştır.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, göreve başlamasının ardından şehir içi ulaşım problemini çözmek için S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile toplantı gerçekleştirdi. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar gibi konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceklerini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı izledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'nın hemen görevden alınmasını istedi.
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