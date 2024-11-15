Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 15.5 Milyar TL'lik Bütçe - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 15.5 Milyar TL'lik Bütçe

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden 15.5 Milyar TL\'lik Bütçe

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'nin 2025 yılı bütçeleri oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Çavuşoğlu, bütçenin Denizli halkı için en iyi şekilde kullanılacağına dair güvence verdi.

15.11.2024 19:03  Güncelleme: 19:05
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Denizli Büyükşehir Belediyesi ile DESKİ'nin toplamda 15 milyar 510 milyon TL olarak planlanan 2025 yılı bütçeleri oybirliği ile kabul edildi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren bütçenin her kuruşunu Denizli için kullandıklarını belirten Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Biz bir tek hayal için yola çıktık; mutlu insanların şehri Denizli" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda; Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı bütçesi ve performans programı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün 2025 yılı bütçesi, performans programı ve yatırım programı görüşüldü. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 11 Milyar 350 milyon TL olarak gerçekleşirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün bütçesi ise 4 Milyar 160 milyon TL olarak belirlendi. Toplamda 15 milyar 510 milyon TL olarak belirlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2025 yılı bütçeleri oybirliği ile kabul edildi.

Başkan Çavuşoğlu 225 günde yaptıklarını anlattı

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada bütçelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Denizli halkı için bu bütçeyi en doğru ve en güzel şekilde yöneteceğimizden hiç kimsenin şüphesi ve kaygısı olmasın. Gerek göreve geldiğimiz tarihten bu yana göstermiş olduğumuz şeffaflık ilkesi, gerekse bundan sonra da aynı şekilde aynı özeni göstereceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. Göreve başladıkları 4 Nisan 20224 tarihinden bu yana kentte emeklilere destekten yeni doğum yapan annelere çeyrek altın hediyesine, Kent Lokantası'ndan öğrencilere öğrenim yardımına, tarım ve hayvancılık yatırımlarından evde bakım ve sağlık hizmetlerine, içme suyu ve kuraklık sorunundan üstyapı çalışmalarına yaptıkları çalışmaları meclis üyeleri ve kamuoyu ile paylaşan Başkan Çavuşoğlu, 225 günde pek çok konuda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

"Biz bir tek hayal için yola çıktık; mutlu insanların şehri Denizli"

Her alanda Denizli halkının her daim hizmetinde olduklarını uzun uzun anlatan Başkan Çavuşoğlu, göreve geldikleri ilk günden bu yana bazı zorluklarla karşılaştıklarını ancak hiçbir mazeret üretmeden 'Mutlu Şehir Denizli' hedefi için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Bize tahsis ettiğiniz, Denizli Büyükşehir Belediyesine emanet ettiğiniz her kuruşunuzu sonuna kadar sahip çıkacağımıza, bu şehrin kaynaklarının birilerine değil, bu şehrin gerçek ihtiyaç sahiplerine, gerçek hak edenlere ulaştıracağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Dün de söyledik, bugün de söylüyoruz, yarın da söylemeye devam edeceğiz. Biz bir tek hayal için yola çıktık. Bu da mutlu insanların şehri Denizli hayalimiz. Bunu da hep beraber başaracağımıza inanıyorum. Bütçeye göstermiş olduğunuz teveccüh ve oylarınız için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 15.5 Milyar TL'lik Bütçe - Son Dakika

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