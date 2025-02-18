Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Dar Gelirli Öğrencilere ve Bebeklere Destek - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Dar Gelirli Öğrencilere ve Bebeklere Destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden Dar Gelirli Öğrencilere ve Bebeklere Destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli öğrencilere YKS sınav ücretlerini karşılayacak ve 0-2 yaş aralığındaki çocuklara bebek bezi yardımı sağlayacak.

18.02.2025 11:38  Güncelleme: 11:39
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yazılı önergesiyle lise veya dengi okulların son sınıflarında okuyan dar gelirli öğrencilere YKS'ye katılmak üzere başvuru yapmaları halinde sınav ücretleri karşılanacak. En fazla iki asgari ücret geliri olan ailelerin 0-2 yaş aralığındaki çocuklarına da bebek bezi yardımı yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı 2. Birleşimi gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında toplanan Meclis, gündemin üçüncü maddesinde yer alan Denizli sınırları içerisinde lise veya dengi okulların son sınıflarında okuyan öğrencilerin; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmak üzere başvuru yapmaları halinde, sınav ücretlerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması kararı ile gündemin dördüncü maddesinde yer alan il sınırları içinde yaşayan en fazla iki asgari ücret geliri olan ailelerin 0-2 yaş aralığındaki çocuklarına bebek bezi yardımı yapılması konusunu görüştü. Her iki karar da Meclis'ten oy birliği ile geçti.

YKS başvuru ücretleri Büyükşehir'den

Denizli sınırları içerisinde yaşayan, hane geliri en fazla iki asgari ücret olan, ayrıca hanede yaşayan bireylerden vergi mükellefiyeti bulunmayan, tapu kaydı olmayan, hanede binek, iş makinesi, traktör vb. ticari araç kaydı bulunmayıp var ise 2020 model (5 yaş altı) en fazla bir araç kaydı bulunan lise veya dengi okulların son sınıflarında okuyan öğrencilerin ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmak üzere başvuru yapmaları halinde, sınav ücretlerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verildi.

2 yaşa kadar bebek bezleri Büyükşehir'den

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından il sınırları içerisinde yaşayan, hane geliri en fazla iki asgari ücret olan, ayrıca hanede yaşayan bireylerden vergi mükellefiyeti bulunmayan, tapu kaydı olmayan, hanede binek, iş makinesi, traktör vb. ticari araç kaydı bulunmayıp var ise 2020 model (5 yaş altı) en fazla bir araç kaydı bulunan ve sosyal uyum yardımı almayan ailelerin 0-2 yaş aralığındaki çocuklarına iki ayda bir bebek bezi verilmesi kararı verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, denizli, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Dar Gelirli Öğrencilere ve Bebeklere Destek - Son Dakika

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