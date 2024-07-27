Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı Ziyareti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı Ziyareti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

27.07.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ziyaret etti. Sokak hayvanları ile tesiste bir süre vakit geçiren ve yakından ilgilenen Başkan Çavuşoğlu, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, ilk olarak tesiste köpek sahiplenmeye gelen genç hayvan severlerle sohbet etti. Kompleksteki kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli Horoz Evlerini inceleyen Başkan Çavuşoğlu, özellikle tedavi gören sokak hayvanları ile yakından ilgilendi, tesiste tedavisi süren peçeli baykuş ve leylek hakkında da bilgi aldı. Seminer salonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin işleyişi, yürütülen çalışmalar ve titizlikle yürütülen kısırlaştırma çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Çavuşoğlu'ndan sahiplenme çağrısı

Denizli halkına hayvan sahiplenme çağrısında da bulunan Başkan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dünya hepimizin. Sevimli dostlarımıza başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızın bakış açısını olumlu bir şekilde yönlendirecek tesise sahibiz. Kalifiye personel ve ekiplerimizle ve canbulans hizmet aracımızla tesisimiz can dostlarımıza her zaman hizmet vermeye devam edecek. Tüm hemşehrilerimize sesleniyorum. Sevimli dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Onları kaderlerine, sokaklara bırakmayalım. Çocuklarımızı buraya getirelim. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarını sahiplendiriyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım" diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapılıyor. Tarama sonrası hastalar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanlar ayrılarak, gerekli tedavi, ameliyat ve rehabiliteleri yapılıyor. Serbest gezi alanlarının da yer aldığı tesiste yavrulu hayvanlar ayrı bir bölümde tutuluyor ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçiliyor. Sokak hayvanlarının sahiplendirildiği komplekste sokak hayvanları ile vakit geçirmek isteyen vatandaşlara da imkan sağlanıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı Ziyareti - Son Dakika
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