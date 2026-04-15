Denizli Büyükşehir\'in 2025 faaliyet raporu meclisten geçti

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu meclis onayından geçti. Başkan Çavuşoğlu, kırsal hizmetlerden, sosyal desteklere, altyapı ve üstyapı yatırımlarından, şehrin sanat ve spor kültürünün zenginleştirilmesine kadar yürütülen projelerle, şehrin geleceğine yatırım yaptıklarını vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2026 Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nın ilk birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Yoğun bir gündemle toplanan mecliste görüşülen 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Çavuşoğlu, sunumunda geride kalan bir yılda hayata geçirilen fiziki ve sosyal projelerle, mali disiplini ön plana çıkaran bir konuşma yaptı.

"Taşınmaz satmadan, borçlanmadan hizmet üretiyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana mali disiplini bir yönetim ilkesi haline getirdiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin mali tablosunda sağlanan kazanımları verilerle paylaştı. Geçmiş dönemden devralınan borç yüküne rağmen hizmet ürettiklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Denizli halkının tek bir kuruşunu dahi israf etmeden, bütçemizi doğru yöneterek belediyemizi mali açıdan dirençli hale getirdik. Artık borç yükü altında ezilen değil, öz kaynaklarıyla yatırımlara imza atan bir belediye var" dedi. Mali tablodaki iyileşmenin, yeni borç yapmadan ve belediye mülklerini elden çıkarmadan sağlandığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu,

"Halkımıza söz verdiğimiz gibi, ulaşıma geçmiş 5 yılda yapılan toplam yatırımı, sadece 2 yıllık görev süremiz içerisinde yaklaşık 2 katına çıkardık. Öz kaynaklarımızla hizmet ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" dedi.

2 yılda 12 milyar lirayı aşan altyapı ve üstyapı hamlesi

Başkan Çavuşoğlu, iki yıllık görev süresi boyunca şehrin dört bir yanını kapsayan yatırımların mali tablosunu da kamuoyuyla paylaştı. Denizli'nin geleceğini sağlam temeller üzerine kurduklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Modern bir kentin olmazsa olmazı olan altyapı çalışmalarımıza 6 milyar TL gibi rekor bir bütçe ayırarak şehrimizin yarınlarını güvence altına aldık. Konforlu bir şehir yaşamı için üstyapı projelerimize 4,2 milyar TL, ulaşım ağımızı modernize ederek trafiği nefes alınır hale getirmek için ise 1,7 milyar TL yatırım yaptık. Toplamda 12 milyar lirayı aşan bu bütçeyi yönetirken, şehrimizin yıllardır biriken kangrenleşmiş sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Üreticimizin ve dar gelirlinin yanında olduk"

Başkan Çavuşoğlu, 2025 yılında özellikle kırsal kalkınma ve sosyal adalet odaklı projelere ağırlık verdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımızla 774 milyon TL'yi aşan bir kaynağı doğrudan sosyal hizmetlerimize aktardık. Aralık 2024 tarihinde hayata geçirdiğimiz ve bugün kapsamını daha da genişlettiğimiz beslenme desteği projemizle Türkiye'ye örnek olduk. 8 bin 200 beslenme desteği projemizde şimdi beşinci sınıflara da müjde veriyoruz; bu sisteme artık beşinci sınıfları da dahil ediyoruz. Bu alanda Türkiye'de tekiz ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak bunu başarmış durumdayız. Yine annelerimize yönelik başlattığımız desteklerin yanı sıra, bugün günde 900 haneye ulaştığımız aşevimiz ve daha pek çok projemizle; engelli, yaşlı, emekli ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden şehrin kaynaklarını yine bu şehrin insanı için kullandık. Üreten herkes bu şehrin en değerli insanıdır dedik. Kırsal kalkınma ve üretici desteklerimize ise 185 milyon 867 bin TL'yi aşan rekor bir bütçe ayırdık. Üretimin ve üreticinin yanında durarak onlarca kırsal destek projesini hayata geçirdik. Sosyal dayanışmayı büyüttüğümüz, hiç kimsenin kendisini bu şehirde yalnız hissetmediği bir şehri hep birlikte inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Tarihimize sahip çıkıyor ve geleceğe yatırım yapıyoruz"

Denizli'nin turizm potansiyeline de vurgu yapan Başkan Çavuşoğlu, şehrin kültürel mirasını sporla harmanladıklarını belirterek, "Laodikya'dan Tripolis'e kadar farklı antik kent kazılarına verdiğimiz maddi desteklerle tarihimize sahip çıkarken, kültür ve turizm değerlerimizi dünya vitrinine taşıyoruz. Tarihi dokumuzu modern turizm stratejileriyle harmanlayarak yerel kalkınmanın anahtarı haline getiriyoruz. Bu vizyonun en büyük yansımalarından biri olan Lykos Yarı Maratonu ile Denizli'de uluslararası bir heyecan yaşattık. Geçtiğimiz yıl 11 ülke ve 44 farklı şehirden gelen 7 bin katılımcıyı ağırlayarak spor turizmine önemli bir katkı sağladık. Denizli'nin tanıtımına büyük ivme kazandıran bu organizasyonumuzda çıtayı daha da yükseltiyoruz; bu yıl hedefimiz 35 bin katılımcıyı şehrimizde ağırlamak. Denizli'yi küresel ölçekte bir cazibe merkezi yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu şehri ortak akılla yönetiyoruz"

Faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Ulaşım hizmetlerinden altyapıya kadar bütçeleri yönetirken tek bir kuruşun dahi hesabını vererek ilerliyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizdeki bu birlik ve beraberlik ruhu, Denizli'nin hak ettiği hizmetlere kavuşmasını sağlıyor. Hep beraber, daha huzurlu bir Denizli için çalışmaya devam edeceğiz."

Yeni encümen ve ihtisas komisyonları belirlendi

Toplantıda ayrıca meclis içi seçimler gizli oylama ile yapıldı. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda; Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilleri, Katip Üyeler ve Encümen Üyeleri belirlendi. Ayrıca yeni kurulan Eşitlik Komisyonu ile birlikte diğer ihtisas komisyonlarına üye seçimleri tamamlanarak ilgili maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. - DENİZLİ