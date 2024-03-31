Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, oy kullandı - Son Dakika
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Politika

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, oy kullandı

Denizli\'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, oy kullandı

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçimler kapsamında oyunu kullandı. Güngör, sandıktan çıkacak sonucun ilçelere, ile ve ülkeye hayır getirmesini diledi.

31.03.2024 15:33  Güncelleme: 15:36
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Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Çok güzel bir günde, demokrasi bayramımızı birlikte yaşıyoruz. Sandıktan çıkacak sonuç, ilçelerimize, ilimize ülkemize hayır getirsin" dedi.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçimler kapsamında oyunu Eşi Çiğdem Güngör ile birlikte Gültepe Reşat Vural İlkokulu 2159 nolu sandık ta kullandı. Okul girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İl Başkanı Güngör, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Güngör, "Aylardır sürdürdüğümüz yoğun seçim çalışmalarını geride bıraktık. Tüm teşkilat üyelerimizle birlikte sahadaydık. Bugünde vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için sandık başlarındayız. Aziz milletimizden mutlaka sandıklara giderek oylarını kullanmalarını, hür iradelerini sandığa yansıtmalarını bir kez daha istiyorum. Bugün demokrasimizin en güzel bayramı. Artık sözde, mühür de karar da aziz milletimizin. Sandıktan çıkacak her sonuç başımızın tacıdır. Halkımızın kararının üstüne karar tanımayız. Seçimin, oy sayımının huzurla ve güvenle sürmesi için teşkilatlarımızla sandık görevlilerimizle, bina okul sorumlularımızla bizler görevlerimizin başındayız. Tüm adaylarımıza, meclis üyesi adaylarımıza muhtarlarımıza başarılar diliyorum. İlçelerimiz için, hemşerilerimiz için ilimiz için hayırlısı ne ise o olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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