Denizli\'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, oy kullandı

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Çok güzel bir günde, demokrasi bayramımızı birlikte yaşıyoruz. Sandıktan çıkacak sonuç, ilçelerimize, ilimize ülkemize hayır getirsin" dedi.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçimler kapsamında oyunu Eşi Çiğdem Güngör ile birlikte Gültepe Reşat Vural İlkokulu 2159 nolu sandık ta kullandı. Okul girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İl Başkanı Güngör, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Güngör, "Aylardır sürdürdüğümüz yoğun seçim çalışmalarını geride bıraktık. Tüm teşkilat üyelerimizle birlikte sahadaydık. Bugünde vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için sandık başlarındayız. Aziz milletimizden mutlaka sandıklara giderek oylarını kullanmalarını, hür iradelerini sandığa yansıtmalarını bir kez daha istiyorum. Bugün demokrasimizin en güzel bayramı. Artık sözde, mühür de karar da aziz milletimizin. Sandıktan çıkacak her sonuç başımızın tacıdır. Halkımızın kararının üstüne karar tanımayız. Seçimin, oy sayımının huzurla ve güvenle sürmesi için teşkilatlarımızla sandık görevlilerimizle, bina okul sorumlularımızla bizler görevlerimizin başındayız. Tüm adaylarımıza, meclis üyesi adaylarımıza muhtarlarımıza başarılar diliyorum. İlçelerimiz için, hemşerilerimiz için ilimiz için hayırlısı ne ise o olsun" dedi. - DENİZLİ
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Bayburt'un Merkeze bağlı Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kişi tedavi altına alındı ve jandarma köyde güvenlik önlemlerini artırdı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oyunu kullanmak üzere Ankara'da bulunan Çankaya Lisesine gitti ve 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Karamollaoğlu, burada yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına saygı duymak gerektiğini belirterek, milletin tercihine hayırlı olmasını diledi.
2024 Mahali İdareler Genel Seçimleri için tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da görme engelli bireyler kendilerine özel geliştirilen pusula ile oyunu kullandı. Hendek ilçesinde ikamet eden görme engelli Yusuf Durdurmuş, 'Görme engelli olarak, ikinci defa oyumu özgür bir şekilde kullandım. Tüm ülkede olduğu gibi görme engelli bireylerde özgür bir şekilde oylarını, kendi istekleri doğrultusunda kullanmaya başladı' dedi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde ünlü isimler Nurgül Yeşilçay, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir oylarını kullandı. Nurgül Yeşilçay, oy pusulasını zarfa sığdırmanın sevincini yaşarken, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir vatandaşlara oy verme çağrısında bulundu. İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı devam ediyor.
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, engel tanımayarak ve bahane üretmeden sandığa giden 101 yaşındaki Zekiye Sertoğlu, İzmir Karaburun'da oyunu kullandı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da bulunan Kemer İlkokulu'nda oyunu kullandı ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Fidan, sandık görevlileriyle tokalaşarak kimliğini kontrol ettirdi ve oy zarfını sandığa attı. Vatandaşlar, Fidan'a ilgi göstererek giriş ve çıkışta tebrik ettiler.
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