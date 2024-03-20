Denizli\'de AK Parti ve MHP üyesi sandık görevlilerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Politika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde görev alacak AK Parti ve MHP üyesi sandık görevlileri bilgilendirildi.

Çameli Belediyesi konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden sandık görevlisi olan parti üyesi sandık görevlilerine dikkat etmeleri gerekenler anlatıldı. Toplantıya Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Yusuf Sökmen ve Eray Gümüş, İlçe Koordinatörü Selman Seylan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Murat Genç, AK Parti ve MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve sandık görevlileri katıldı.

Eğitimde sandıkta görevli olanlara, dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi. Oyların nasıl geçerli, nasıl geçersiz olduğu, hangi durumlarda itiraz etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. - DENİZLİ