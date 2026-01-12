CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Başkan Doğana övgü dolu sözler - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Başkan Doğana övgü dolu sözler

12.01.2026 15:24  Güncelleme: 15:27
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açılan Atatürk Bilim Merkezi, çocuklara ve gençlere bilimsel eğitim imkanı sunacak. Merkez, Mars kolonisi simülasyonu, planetaryum ve robotik laboratuvarlarıyla dikkat çekiyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Denizli'ye kazandırılan Atatürk Bilim Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ve binlerce vatandaşın katılımıyla açıldı. Genel Başkan Özel, "Bu projesinden ötürü Şeniz Başkanıma helal olsun" dedi.

Selçukbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Bilim Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ve binlerce vatandaşın katılımı ile açıldı. Özel, Denizlili vatandaşlarla buluşarak kendilerine seslendi. Özel, protokol üyeleriyle birlikte Atatürk Bilim Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti. Sonrasında merkezin her katını gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merkezin doğru bir yatırım olduğundan, çocukların ve gençlerin bu merkezden faydalanabileceğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özgür Özel Başkan Doğan'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "En çok kızdığım şey, Atatürk'ün ismiyle sorunu olanlar. Atatürk Havalimanı'nı bile allem ettiler, kullem ettiler, kapattılar. Adını İstanbul koydular. Türkiye'de dünya kadar tesisi kapatıp sonra adını başka koyarak açıyorlar. Oysa Denizli'de konuşmayı yapacağım meydanda, Ege'nin en büyük Bilim Merkezi açılacak. Atatürk'ün gösterdiği hedefe yürümek için evren, galaksi, yıldızlar, uzay bilimi ve havacılık konusunda çocukların ufkunu açacak, eğitecek simülasyonlarla bunları gösterecek, sevdirecek bir bilim merkezi var. Adını da Atatürk Bilim Merkezi koyduk, dediler. İşte bu eseri de bugün açmaya geldik. Helal olsun Şeniz Başkanıma" diye konuştu.

"Bu merkez Ege'nin parlayan bir yıldızı olacak"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bugün burada sadece bir binayı değil geleceğe, gök yüzüne, aydınlığa açılan güzel bir kapıyı açıyoruz hep birlikte. Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve açılışımıza gelen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Atatürk Bilim Merkezi sadece Denizli'mizin değil, Ege'nin de parlayan bir yıldızı olacak. Bu merkez sadece Merkezefendi'nin, sadece Denizli'nin değil Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. Atatürk Bilim Merkezi'nin içerisini çağdaş ve vizyoner bir şekilde yerleştirdik. İçerisinde çocuklarımız farklı hikayeleri hissedecek. Yine iklim krizimi burada çözmeye çalışacağız. Şehrimiz ve Merkezefendi'miz bir deprem bölgesi, çocuklarımıza ve gençlerimize burada depremle mücadeleyi öğreteceğiz. Yine burada robotik kodlamayı çocuklarımıza kazandıracağız. Tüm çocuklarımız eğitimde eşit haklara sahip olsun istiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünden hareketle bu merkezimizi ilçemize kazandırdık. Merkezimiz ilçemize ve şehrimizi hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Merkez, uzaydaymış hissi veriyor

Bünyesinde barındırdığı Mars kolonisi simülasyonu, planetaryum, topraksız tarım alanları ve robotik laboratuvarları ile merkez sadece Denizli'nin değil, tüm Ege Bölgesi'nin yeni bilim üssü olmayı hedefliyor. 3 bin 451 metrekarelik arsa üzerine kurulan Atatürk Bilim Merkezi merkez; 4 kattan oluşan çok yapısıyla bilimsel farkındalığı artıracak kapsamlı donatılara sahip.

Bin 328 metrekarelik zemin katta Temel Bilimler, Jeoloji, Biyoloji, Kimya, Enerji ve İnsan Vücudu gibi başlıklarda interaktif düzeneklere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ziyaretçiler için fuaye, kafeterya ve hediyelik eşya bölümleri gibi sosyal alanlar da bu katta yer alıyor.

Bin 229 metrekarelik alana sahip 1. Kat, tamamen uzay bilimlerine ayrıldı. Evren, galaksiler, yıldızlar ve havacılıkla ilgili simülasyonlar bulunuyor. Katın en dikkat çekici bölümü ise Planetaryum. Kubbe tavan yapısına sahip bu alanda, gök cisimlerine ait görüntüler özel yansıtıcı ve efektlerle izleyicilere sunularak birebir uzaydaymış hissi oluşturuyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Kültür, Sözler, Bilim, Son Dakika

