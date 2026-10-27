Denizli\'de Çal Belediye Başkanı Hakan, gözaltına alınan Doğan\'a destek verdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, gözaltına alınan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a "Hukuk devletinin temel güvencelerinden biri masumiyet karinesidir" sözleriyle destek verdi.

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve belediye çalışanlarının sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Ahmet Hakan, "Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasını üzüntüyle takip ediyorum. Yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hukuk devletinin temel güvencelerinden biri masumiyet karinesidir. Hukuki süreçlerin eşitlik, tarafsızlık ve adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini temenni ediyorum" ifadelerini kulandı.