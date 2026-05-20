Denizli Büyükşehir DESKİ\'den Güney\'e 9 milyonluk altyapı yatırımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından gelecek nesiller için sağlıklı altyapı vizyonu kapsamında Güney ilçesi Cindere Mahallesi'nde tamamlanan 200 metreküplük modern içme suyu deposu hizmete alındı.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), kent genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarına Güney ilçesinde bir yenisini daha ekledi. Cindere Mahallesi'nde uzun süredir ihtiyaç duyulan yeni nesil içme suyu deposu, son teknoloji sistemlerle donatılarak hizmete sunuldu. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve su sızıntılarına neden olan eski yapının yerine inşa edilen 200 metreküplük modern depo ile mahalledeki içme suyu altyapısı daha güvenli ve verimli hale getirildi.

Su kayıplarının önüne geçildi, verimlilik artırıldı

Yüksek dayanıklılığa sahip izolasyon teknikleri ve hijyenik iç kaplama sistemleriyle inşa edilen depo sayesinde şebekedeki kayıp ve kaçak oranlarının önüne geçildi. Yeni depo ile birlikte bölgedeki su basıncı dengelenirken, herhangi şebeke arızalarının da minimize edilmesi amaçlandı. Modern depolama teknolojileri sayesinde su kalitesi daha güvenli şekilde korunmaya başlandı. Yeni tesis ayrıca DESKİ'nin uzaktan izleme ve kontrol sistemi SCADA'ya entegre edildi. Böylece su seviyesi ve sistem verileri anlık takip edilerek herhangi arızalara hızlı müdahale imkanı sağlandı. Tesiste yer alan klor odası ise ana sistemden tamamen bağımsız şekilde projelendirilerek mekanik ve elektronik ekipmanların klor gazından etkilenmesinin önüne geçildi. Bu uygulamayla sistem ekipmanlarının kullanım ömrü de uzatıldı. - DENİZLİ