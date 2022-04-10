Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu - Son Dakika
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Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu

10.04.2022 12:26
Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale gelen iftar buluşmaları devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale gelen iftar buluşmaları devam ediyor. Pelitlibağ Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yapıp, dua eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, önemli olanın bir araya gelerek, vatandaşlarla aynı sofrada buluşmak olduğunu söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan aylarında geleneksel hale getirdiği iftar sofrası bu kez Pelitlibağ Mahallesi'nde kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların Ramazanlarını kutlayan Başkan Zolan, özellikle çocuklar ile yakından ilgilendi. İftar vaktine dek vatandaşlarla sohbet edip tek tek dertlerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, iftarın ardından basın mensuplarına yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Her mahallede yaptığımız iftar gerçekten çok güzel katılımla gerçekleşiyor. Bugün hem Pelitlibağ hem de Hacıkaplanlar Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti ve bir arada olmanın güzelliğini yaşıyoruz, şükürler olsun. İnşallah Ramazanın sonuna kadar vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşmaya devam edeceğiz."

"Vatandaşlarımızla kucaklaşacağız, dertleri, talepleri dinleyip, istişare yapacağız"

Ramazan boyunca farklı mahallelerde gönül sofrası kurulacağına dikkati çeken Başkan Zolan, "Her mahalleye gitmek istiyoruz ama Ramazanın gün sayısı belli, mahalle sayımız onun çok üstünde, gidebildiğimiz yere kadar, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Onların dertleri, taleplerini dinleyip, istişare yapacağız. Hem Pelitlibağ'da, hem Hacıkaplanlar'da altyapıyı baştan aşağıya yeniledik. Denizli'mizin örnek alt ve üstyapısı olan bu mahallelerimiz, uzun uğraşlardan sonra en son bir parkımızı yaptık ve hizmete aldık. Her boyuttan hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeter ki kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bu ruh ve güzellikle Ramazan ayının verdiği maneviyatla daha güzel işler yapmak ve ileriye gitmeyi Allah bizlere nasip etsin" dedi.

Başkan Zolan konuşmanın ardından mahalle sakinleriyle bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu
Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu
Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu
Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu
Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu
Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu - Son Dakika


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