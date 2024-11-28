Denizli'de Lise Gençlik Meclisi Kuruldu - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Lise Gençlik Meclisi Kuruldu

Denizli\'de Lise Gençlik Meclisi Kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen Lise Gençlik Meclisi 1. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa Mert Türk seçildi ve 14 kişilik yürütme kurulu oluşturuldu. Başkan Çavuşoğlu, Türkiye'de ilk defa Lise Meclisinin hayata geçirileceğini söyledi.

28.11.2024 16:01  Güncelleme: 16:05
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi 1. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa aday 37 genç arasında yapılan seçimlerde Lise Gençlik Meclisi Başkanı Mert Türk ile 7'si kadın 7'si erkek olmak üzere 14 yürütme kurulu üyesi seçildi. Başkan Çavuşoğlu, Türkiye'de ilk defa Lise Meclisini yaşama geçireceklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi 1. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, davetliler ve gençler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, açılış konuşmasında yine bir ilki birlikte başardıklarını belirterek, "Türkiye'de ilk defa Lise Meclisini yaşama geçireceğiz. Bu şehrin geleceğinde söz sahibi olacak siz gençlerin bugünden başlayarak karar alma sürecinin içinde olmanız bizi gerçekten çok mutlu edecek. Artık bu sürecin gelişmesi, yoğrulması ve ilerlemesi sizlerin eseri olacak. Siz ne kadar çok buna sahip çıkarsanız biz de sizlere o kadar çok sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü sizlerle beraber, ortak akılla, sizin kuşağınızdaki kardeşlerimizin istek ve ihtiyaçlarını tespit edip çözme noktasında bir yolculuğu beraber yapacağız" diye konuştu.

"Umudumuz sizlersiniz"

Lisedeyken kurduğu hayallerin kendisini bugünlere getirdiğini anlatan Başkan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "O zamandan başlayarak bu ülkenin kısmetiyle ilgili söz söyleyebilme cesaretini kendimizde buluyor olmamız belki de bugün sizlerin karşısında beni Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olma noktasına getirdi. Onun için her zaman ve her şartta sözünüzü söyleyebileceğiniz bir sistem sizin eseriniz olacak." Ülkenin geleceğinin gençler olduğuna vurgu yapan Başkan Çavuşoğlu, "Umudumuz sizlersiniz. Mutlu insanların şehrini de sizlerle birlikte oluşturacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından seçimlere geçildi. Kadın-erkek eşitliğine vurgu yapılan genel kurulda 14 kişilik Lise Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunun yarı yarıya kadın-erkek olacağına karar verildi. 37 gencin yarıştığı seçim sonucunda Lise Gençlik Meclisi Başkanı Mert Türk seçilirken, en çok oyu alan 7 kadın ve 7 erkek yürütme kurulu olarak seçildi. Yürütme kurulu şu isimlerden oluştu: "Ali Ulvi Ayvaz, Cevdet Şahin, Erim Türkanoğlu, Ömer Faruk Tokgöz, İsmail Dağüstü, Efe Çetinbay, Ecem Su Eğilmez, Aslınur Türk, Batuhan Samidede, Elif Mihraç Saraydarlı, Bade Çankal, Elenay Akyol, İrem Adıgüzel, Havvagül Şimşek" olarak belirlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Lise Gençlik Meclisi Kuruldu - Son Dakika

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