Denizli\'de Seçim Koordinasyon Merkezi Kuruldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de seçim süreciyle alakalı duyarlılığının arttırılması adına İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler, Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimlerinin huzur ve güven ortamında yapılabilmesi adına seçim sürecinde İl GAMER bünyesinde oluşturulan İl Seçim Koordinasyon Merkezi ile koordineli çalışacak olan İl Emniyet Müdürlüğü Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Oluşturulan seçim koordinasyon merkezinin, seçim sürecinde 24 saat esasına dayalı görev ifa edeceği bildirildi. Vatandaşlar, yaşanabilecek seçim olaylarında Acil Çağrı Merkezi 112 ve İl Emniyet Müdürlüğü santral numaraları olan 0505 318 20 00/ 0258 265 14 26/ 0258 242 72 02 numaralı hatlardan seçim süreciyle alakalı duyarlılığının arttırılması adına ihbarda bulunabilecek. - DENİZLİ