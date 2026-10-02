Denizli'de site yöneticisi, YP İlçe Başkanı Coşkun'a basın açıklamasında küfretti - Son Dakika
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Denizli'de site yöneticisi, YP İlçe Başkanı Coşkun'a basın açıklamasında küfretti

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Denizli\'de site yöneticisi, YP İlçe Başkanı Coşkun\'a basın açıklamasında küfretti
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Yeni Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı, yaklaşık 120 gündür ev hapsinde bulunan Ahmet Gümüş için oturduğu sitede basın açıklaması yaptı. Açıklamada site yöneticisi olduğunu söyleyen kişi, YP İlçe Başkanı Uğur Coşkun'a gürültü tepkisi gösterip küfürlü ifadeler kullandı.

Yeni Parti Pamukkale İlçe Başkanlığının, yaklaşık 120 gündür ev hapsinde bulunan Ahmet Gümüş'le ilgili, oturduğu sitede düzenlediği basın açıklamasında gergin anlar yaşandı. Yeni Parti'nin basın açıklaması yaptığı sitenin yöneticisi, YP İlçe Başkanı Uğur Coşkun'a, gürültü yaptıkları için tepki gösterdi.

Denizli'de 5 Haziran'da yaptığı sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Yeni Parti'li Ahmet Gümüş'ün yargılandığı davada, adli kontrol ve ev hapsi cezası verildi. Yeni Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı, sosyal medya paylaşımının ardından, yaklaşık 120 gündür ev hapsinde bulunan Ahmet Gümüş için, evinin önünde basın açıklaması yaptı. Ahmet Gümüş'ün bir dahaki duruşmasının 15 Aralık'a bırakıldığını ve bu tarihe kadar ev hapsinin devam edeceğini açıklandı.

Yeni Parti Pamukkale İlçe Başkanı Av. Uğur Coşkun'un açıklama yaptığı sırada ise beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Basın açıklamasının gerçekleştirildiği alanda site yöneticisi olduğunu söyleyen bir kişi, Coşkun'a tepki gösterdi. Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine söz konusu kişinin Coşkun'a yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüldü. Yaşanan gerilim, olay yerinde bulunan basın mensuplarının kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gazetecilerin çekim yapmasına müdahale

Gerginlik sırasında şahsın yanında bulunan kızı da gazetecilerin görüntü almasına müdahale ederek çekim yapılmasını engellemeye çalıştı. Yaşananlar, basın mensuplarının kameraları tarafından kaydedildi. Kendisine yöneltilen sözlere rağmen Uğur Coşkun'un tartışmayı büyütmemesi dikkat çekti. Coşkun, küfürlü ifadelere karşılık vermeden sakinliğini koruyarak basın açıklamasını sürdürdü.

Kaynak: İHA
Ahmet GümüşYeni PartiPamukkalePolitikaDenizliGüncelSon Dakika

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