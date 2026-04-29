Denizli\'de tütün üreticisine destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme vizyonu kapsamında tütün üreticilerinin maliyetlerini düşürecek ve üretim kalitesini artıracak olan "Sera Naylonu Desteği" projesini hayata geçiriyor. 29 Nisan'da başlayan başvurular, 13 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve alın terini korumak amacıyla tütün üreticilerine yönelik yeni bir destek paketini duyurdu. "Birlikte üretiyor, birlikte büyüyoruz" sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, belirlenen şartları sağlayan tütün üreticilerine yüksek dayanımlı sera naylonu desteği verecek.

Modern ve dayanıklı malzeme desteği

Proje kapsamında, Denizli il sınırları içerisinde ikamet eden ve tütün üretim arazisi bulunan çiftçiler destekten yararlanabilecek. Desteklemeden faydalanabilmek için üreticilerin 2026 yılı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesine sahip olmaları ve tütün üretim alanlarının 2.000 m ile 20.000 m arasında olması gerekiyor. Başvurusu uygun bulunan her bir üreticiye; 8 metre eninde, 30 metre boyunda (240 m) ve iklim şartlarına karşı 36 ay dayanıklılık garantisi sunan yüksek kaliteli sera naylonu teslim edilecek. Destekten aynı hanede yaşayanlardan yalnızca bir kişi yararlanabilecek.

Başvurular online olarak yapılıyor

Üreticiler başvurularını dijital ortamda veya yüz yüze gerçekleştirebilecek. Üreticilere, https://apps.denizli.bel.tr/seranaylondestegibasvuru/ adresinden online başvuru imkanı sunulurken, ilçe merkezlerinde bulunan DESKİ İlçe Hizmet Birimleri aracılığıyla yüz yüze de başvuru yapılabilecek. 29 Nisan 2026 tarihinde başlayan başvurular, 13 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Hak kazanan üreticilere teslimat yeri ve zamanı SMS veya iletişim kanalları üzerinden ayrıca bildirilecek.

Başkan Çavuşoğlu: "Tütün üreticisinin yanındayız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Denizli'mizin bereketli toprakları, çiftçimizin nasırlı ellerinde geleceğe taşınıyor. Bizim önceliğimiz, bu toprakları terk etmeyen, üretimden vazgeçmeyen ve şehrimizin ekonomisine can suyu olan tütün üreticilerimizi sahipsiz bırakmamaktır. Toprağına sahip çıkan, üreten ve şehrimize katma değer sağlayan tüm çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ