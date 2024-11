Denizli Kadın Meclisi Başkanlığı\'na Meral Alten Seçildi

Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı. Dört adayın yarıştığı Kadın Meclisi Başkanlığını Meral Alten kazandı. Başkan Çavuşoğlu, kadının adının her yerde olduğu bir sistemi birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 25. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Demokrasi ile taçlandırılan bir Cumhuriyet'i en çok kadınların hak ettiğini ve Atatürk'ün kadınlara verdiği önemden bahseden Milletvekili Ün, "Dünyanın hiçbir yerinde biz kadınlar için kahramanlık sıfatı kullandırılmıyor muhtemelen. Bu sadece Türkiye'mize has, bu sadece bize has, bu sadece Türk kadınlarına has" dedi.

"Üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, mutlu insanların yaşadığı bir Denizli hayalleri olduğunu belirterek, "Ve bu hayal yolculuğunda artık bir tek gayemiz var. O da kadınların yüzünün güldüğü, şehrin mutlu olduğu bir Denizli. Umut ediyoruz ki bunu da sizlerle birlikte başaracağız" dedi. Kadın Meclisi'ne bugüne kadar emek veren herkese teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, "Bizler, bu şehrin kadınlarının başkalarına ihtiyaç duymadan kendi ayaklarının üzerinde durabilecek ve kimseye hesap vermeden geleceklerini kurabileceklerine inanıyoruz. Bu noktada üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Kadının adının her yerde olduğu bir sistemi birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Denizli'de kadının sesinin ve varlığının en üst boyutta hissedileceğini işaret eden Çavuşoğlu, "Gelecek kaygısının olmadığı bir Denizli'nin oluşturulma süreci hep beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dört aday yarıştı

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Meral Alten, Nurten Karakış, Gülnur Oymak ve Şefika Bezirgan'ın listelerinin yarıştığı genel kurulda 217 delege oy kullandı. Meral Alten'in kazandığı Kadın Meclisi'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Büşra Bağcı, Bilge Başöz, Neslihan Cabılar, Nezahat Candoğan, Fercem Erbay, Fatma Karataşlı, Aysun Nalbant, Selma Ger Öğün, Şadiye Özkaya, Asuman Rabuş, Gamze Soylu, Tülay Sücüllü, Şebnem Dal Üzülmez" oldu. - DENİZLİ