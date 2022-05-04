Denizli MHP bayramlaşma töreninde buluştu - Son Dakika
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Denizli MHP bayramlaşma töreninde buluştu

04.05.2022 19:44
Denizli MHP bayramlaşma töreninde buluştu

Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP Denizli İl Başkanlığınca organize edilen bayramlaşma töreni, şölen tadında gerçekleşti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP Denizli İl Başkanlığınca organize edilen bayramlaşma töreni, şölen tadında gerçekleşti. Denizli merkez ve ilin dört bir köşesinden gelen ve yoğun katılım gösteren partililer bayramın coşkusunu birlikte yaşadı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP Denizli İl Başkanlığı tarafından, bayramlaşma programı düzenlendi. İl binasında gerçekleştirilen programa MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, MHP Denizli İl Yönetimi, İlçe Yönetimleri ve Teşkilatları, Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak ve üyeleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Bayramın 3'üncü gününde bir araya gelen MHP'liler, bayramın coşkusunu, sevincini ve tadını birlikte yaşadı. Bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

"Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı ve yardımlaşmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun" diyen MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, "Türk ve İslam aleminin başta olmak üzere herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum. Böyle güzel bir günde bir ve beraber olmak çok güzel… Ailesinden, çocuklarından, eş ve dostlarından fedakarlık ederek bizlerle burada bulunan ve bayramlaşma törenine katılan dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Partililerimizin, hemşehrilerimizin ve milletimizin bayramı mübarek olsun" dedi.

"Yılmadan çalışacağız"

Yılgınlık ve yorgunluk göstermeden vatan uğrunda son nefeslerini verene kadar çalışacaklarını, davaya her daim sahip çıkacaklarını belirten Başkan Garip, "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok önemli dönemlerden geçiyoruz. Bizlere de bu dönemde düşen davamıza sahip çıkmak ve 2023'e giden yolda her daim yılmadan ve yorgunluk göstermeden çalışmaktır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi; 'Bayramımız, bayrağımız, kıblemiz, kaderimiz, has bahçemiz olan devletimiz ve milletimiz birdir.' Bu düsturla 2023 hedeflerimize yürüyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Denizli MHP bayramlaşma töreninde buluştu
Denizli MHP bayramlaşma töreninde buluştu
Denizli MHP bayramlaşma töreninde buluştu
Denizli MHP bayramlaşma töreninde buluştu

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Milliyetçi Hareket Partisi, Ramazan Bayramı, Hisarcık, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Denizli MHP bayramlaşma töreninde buluştu - Son Dakika


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