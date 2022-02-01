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Denizli tarihinin ilk ve tek fahri konsolosluğu - Son Dakika

Denizli tarihinin ilk ve tek fahri konsolosluğu

01.02.2022 11:14
Denizli tarihinin ilk ve tek fahri konsolosluğu

Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu'na 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Okan Oğuz atandı.

Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu'na 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Okan Oğuz atandı.

1 Ocak 2022 tarihi itibarı ile; Kazakistan Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen "Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu" görevine Okan Oğuz atandı. Denizli tarihinin ilk ve tek fahri konsolosluk görevini almaktan guru duyduğunu belirten Oğuz, "Dünya siyaset sahnesinin iki güçlü kadim Türk Devleti; hem Anavatanım Türkiye, hem de Atavatanım Kazakistan'a beraberce; hizmet edebilmek, uluslar arası ticari, kültürel, ekonomik boyutta bölgesel katkı sunma adına bu şerefli görevi şahsıma veren Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasym Jomart Tokayev ve olur veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; ayrı ayrı teşekkür ederim. Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılında; Denizli şehir tarihinin ilk ve tek Fahri Konsolosluk görevini almak gurur verici olduğu kadar, büyük sorumluluk gerektiriyor. Yatırım yapan, ticaret yapan, kültürel, bilimsel katkı sunan; ülkelerimizin kalkınmasına destek olan, kısacası elini taşın altına sokan herkese bütün gücümüzle, bilgimizle, destek sağlamaya ve değer yaratmaya hazırız" dedi. - DENİZLİ

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Kazakistan, Denizli, Türkiye, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Denizli tarihinin ilk ve tek fahri konsolosluğu - Son Dakika


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