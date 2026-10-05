Denizli Ticaret Odası seçiminde Uğur Erdoğan 21 komitede kazanıp yeniden başkan oldu.

Denizli iş dünyasının merakla beklediği Denizli Ticaret Odası (DTO) seçimleri yoğun bir katılımla tamamlandı. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayımı sonucunda seçim tablosu netleşti. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile başkan adayı Faik Müftüler'in yarıştığı seçimde sandıktan istikrar kararı çıktı. 30 meslek komitesinin 21'inde seçimi kazanan mevcut Başkan Uğur Erdoğan güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Faik Müftüler ise 9 komitede yarışı önde tamamladı.