Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu\'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından görevine başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çavuşoğlu'na görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Coşkun, 'Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Tebrik ediyor başarılar diliyoruz. Denizli'nin daha da ileri taşınması için hep birlikte gayret edeceğiz' dedi.

29.04.2024 12:41  Güncelleme: 12:44
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından görevine başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çavuşoğlu'na görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Coşkun, "Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Tebrik ediyor başarılar diliyoruz. Denizli'nin daha da ileri taşınması için hep birlikte gayret edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Vali Coşkun'a nazik ziyareti ve güzel dilekleri için teşekkür ederek, Denizli'nin geleceği için hep beraber güzel işlere imza atacaklarını söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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