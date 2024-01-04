Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun\'un annesi Kamuran Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı

Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun'un 83 yaşındaki annesi Kamuran Çoşkun, Bursa ili Mudanya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un annesi Kamuran Coşkun, Bursa'da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitirdi. Kamuran Çoşkun için Mudanya ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Coşkun, burada kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeyi, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - DENİZLİ