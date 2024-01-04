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Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun'un annesi Kamuran Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun'un annesi Kamuran Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı

Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun'un 83 yaşındaki annesi Kamuran Çoşkun, Bursa'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kamuran Çoşkun, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü, Denizli Emniyet Müdürü, Denizli İl Jandarma Komutanı, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun\'un annesi Kamuran Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı
04.01.2024 - 09:29,
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Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun'un 83 yaşındaki annesi Kamuran Çoşkun, Bursa ili Mudanya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un annesi Kamuran Coşkun, Bursa'da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitirdi. Kamuran Çoşkun için Mudanya ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Coşkun, burada kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeyi, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun'un annesi Kamuran Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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