Deprem bölgesine giden CHP'li isimler lüks otelde konaklayıp faturasını da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmiş - Son Dakika
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Politika

Deprem bölgesine giden CHP'li isimler lüks otelde konaklayıp faturasını da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmiş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye giden Engin Altay, Akif Hamzaçebi, Gökçe Gökçen, Levent Gök, Engin Özkoç'un da aralarında yer aldığı CHP'li grubun Adana'da 5 yıldızlı lüks otelde kaldığı, masrafın da Adana Büyükşehir Belediye tarafından ödendiği ortaya çıktı.

23.02.2024 12:49  Güncelleme: 13:35
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sonra bölgeye giden Engin Altay, Akif Hamzaçebi, Gökçe Gökçen, Levent Gök, Engin Özkoç'un aralarında yer aldığı CHP'li grubun 5 yıldızlı otelde konakladıkları ve masraflarının da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne fatura edildiği ortaya çıktı.

Deprem bölgesine giden CHP'li isimler lüks otelde konaklayıp faturasını da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmiş

19 GÜN OTELDE KONAKLADILAR

Sabah gazetesi tarafından servis edilen belgelere göre; CHP'li grup 6 - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında Adana'nın beş yıldızlı otelinde belirli aralıklarla yarım ve tam pansiyon olarak konakladı. 5 yıldız otel de 28 Şubat 2023 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne konaklamanın ödenmesi için 408 bin 800 TL'lik fatura gönderdi.

Deprem bölgesine giden CHP'li isimler lüks otelde konaklayıp faturasını da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmiş

ÖZEL KALEM YAZI GÖNDERDİ: FATURAYI ÖDEYİN

Bunun üzerine Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Ejder Mehmet Sıkık, 13 Mart 2023 tarihinde Mali Hizmetler Dairesi başkanlığına fatura tutarının ödenmesi için e-imzalı yazı gönderdi.

Deprem bölgesine giden CHP'li isimler lüks otelde konaklayıp faturasını da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmiş

"DEPREMZEDE KONAKLAMA" BEDELİ YAZILDI

Yazıda, ödemenin "Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesinin 10.maddesi gereğince belde içinde gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı içinde gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, ölüm vb) harcama yapılabilir maddesi yer almaktır" maddesinden faydalanarak 'Depremzedelerin konaklama' bedeli olarak ödeme yapılmasını istedi. Sıkık'ın talimatı üzerine ücret otele ödendi.

Deprem bölgesine giden CHP\'li isimler lüks otelde konaklayıp faturasını da Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ödetmiş

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Son Dakika Politika Deprem bölgesine giden CHP'li isimler lüks otelde konaklayıp faturasını da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Beşiktaş 1903: Pansiyon da kalacak halleri yok. Siz önce akp nin masraflarına bzkin 77 249 Yanıtla
  • kenan mutlu: BUNLARDAN DAHA NE BEKLİYORSUNUZ Kİ,HALKA BU KADAR UZAK OLUP ADI HALK OLAN BIR PARTİ 188 53 Yanıtla
  • Murat Kral: Nerede kalcaklar çadırda mı kendi paralariyla kalıyorlar bizim paramızla sarayda oturan reisimiz var olsun ?? 52 182 Yanıtla
  • turgut yildız: chp denilince akla kibir zina para koltuk 166 59 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Gerekirse kalacaklar oraya gidip şov yapmasını biliyorlar kamera önünde alacaksın kamera arkasında Kakara kikiri sizin zihniyetiniz bu maksadınız üzüm yemek değil ki bağcıyı dövmek 70 8
  • Hatice Demirci: haberde konaklama yapıp faturayı Adana belediyesine yüklediler yazıyor iyi okursanız 48 13
  • AHMET GEZER GEZER: Diyorsun ki, tencere dibin kara, senin ki benden kara. 38 3
  • Kadir Can: Bld parası kendi paralarimi oluyor 3 kuruşluk beyninle yorum yapmış burda kendi hsplarindan niye ödememiş dürüstlük abidesi bu vekillerin 33 2
  • Ali Haspolat: chpde zinayı yapan kim kimler ? yazıver bakalım. 15 9
  • Selma Çınar: Kendi parasıyla mı, belediye ödedi diyor, işinize gelince ne var ki deyin Tayyip yapsa dünya duyardı di mi 1 0
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SON DAKİKA: Deprem bölgesine giden CHP'li isimler lüks otelde konaklayıp faturasını da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmiş - Son Dakika
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