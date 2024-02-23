Deprem bölgesine giden CHP\'li isimler lüks otelde konaklayıp faturasını da Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ödetmiş

Politika

Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sonra bölgeye giden Engin Altay, Akif Hamzaçebi, Gökçe Gökçen, Levent Gök, Engin Özkoç'un aralarında yer aldığı CHP'li grubun 5 yıldızlı otelde konakladıkları ve masraflarının da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne fatura edildiği ortaya çıktı.

19 GÜN OTELDE KONAKLADILAR

Sabah gazetesi tarafından servis edilen belgelere göre; CHP'li grup 6 - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında Adana'nın beş yıldızlı otelinde belirli aralıklarla yarım ve tam pansiyon olarak konakladı. 5 yıldız otel de 28 Şubat 2023 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne konaklamanın ödenmesi için 408 bin 800 TL'lik fatura gönderdi.

ÖZEL KALEM YAZI GÖNDERDİ: FATURAYI ÖDEYİN

Bunun üzerine Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Ejder Mehmet Sıkık, 13 Mart 2023 tarihinde Mali Hizmetler Dairesi başkanlığına fatura tutarının ödenmesi için e-imzalı yazı gönderdi.

"DEPREMZEDE KONAKLAMA" BEDELİ YAZILDI

Yazıda, ödemenin "Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesinin 10.maddesi gereğince belde içinde gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı içinde gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, ölüm vb) harcama yapılabilir maddesi yer almaktır" maddesinden faydalanarak 'Depremzedelerin konaklama' bedeli olarak ödeme yapılmasını istedi. Sıkık'ın talimatı üzerine ücret otele ödendi.