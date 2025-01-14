Deprem Sonrası Derslik Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Politika

Deprem Sonrası Derslik Sayısı Artıyor

Deprem Sonrası Derslik Sayısı Artıyor

Bakan Tekin, depremden etkilenen illerde derslik sayısını %10 artırmayı başardıklarını açıkladı.

14.01.2025 14:18
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentlerdeki derslik sayısına ilişkin, "Şu anda sadece Adıyaman için değil 11 ilin tamamında derslik sayımızı yüzde 10 artırma hedefini tutturmuş durumdayız." dedi.

Tekin, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve arkadaşlarının desteğiyle Adıyaman'da yaptırılan Aslan Selim Anadolu Lisesi açılışında yaptığı konuşmada, deprem sonrası kente 5 kez geldiğini söyledi.

Deprem sonrası başlatılan yardım seferberliğinin artarak devam etmesi gerektiğini belirten Tekin, özellikle hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okulların açılışına katılmaya büyük özen gösterdiğini vurguladı.

Deprem bölgesindeki derslik sayılarını artırmada kararlı olduklarını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Yıkılan, kullanılamaz hale gelen derslikleri saymıyoruz, onları zaten yapacağız ama onun üstüne ilave olarak yüzde 10 daha fazla derslik yapmak bizim üstümüze düşen ödevdi. Şu anda sadece Adıyaman için değil 11 ilin tamamında derslik sayımızı yüzde 10 artırma hedefini tutturmuş durumdayız. Adıyaman'da şu an itibarıyla tutturmuşuz, yaklaşık olarak 600 civarında dersliğimiz daha devam ediyor. 6 Şubat öncesi sahip olduğumuz dersliklerin Adıyaman'da yüzde 20 üstüne çıkmış olacağız, bu gerçekten çok önemli bir oran. Bu tür konuların siyasi polemik konusu edilmesinden de gerçekten rahatsızım. Herkes, her kamu yöneticisi, her bürokratımız bu konuda gerçekten ciddi fedakarlık yapıyor kaynak kullanımından planlanmasına kadar bu konuda adımlar atıyor."

Bakan Tekin, katkılarından dolayı Hafize Gaye Erkan ve beraberindeki hayırseverlere plaket verdi.

Kentteki temasları kapsamında Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Tekin, Vali Osman Varol ile de görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Deprem Sonrası Derslik Sayısı Artıyor - Son Dakika

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