Depremin 2. Yılı: Parti Liderlerinden Mesajlar

Politika

Siyasi parti liderleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mesajında, depremlerin üzerinden iki yıl geçtiğini, acıların hala taze yaralarınsa açık olduğunu belirterek, "Ne kaybettiklerimizi ne de bu afet kadar büyük yönetim felaketini asla unutmayacağız. İhmallerin, umursamazlıkların, tutulmayan sözlerin peşini bırakmayacağız. Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve selamet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "6 Şubat gecesi yaşadığımız acıyı hala yüreğimizde taşıyoruz. Kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyor, milletimize sabır ve metanet diliyoruz." mesajını paylaştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de depremlerin 2. yılında vefat eden tüm vatandaşları rahmetle, saygıyla ve özlemle yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Felaketten etkilenen herkesin kardeşimiz, yıkılan her binanın evimiz, hayatını kaybeden, yaralanan, yakınlarını kaybeden her vatandaşımızın kendi ailemizin bir ferdi olduğu duygusuyla; yaşanan ve etkileri hala devam eden zorlukları birlikte atlatacağımız, bundan sonra yaşanacak doğal afetlere hazırlıklı olmamız gerektiği, bunu da birlikte, el ele vererek başaracağımız inancıyla; Cenab-ı Allah'ın benzer felaketlerden milletimizi ve tüm insanları korumasını niyaz ediyorum."

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak tanımlanan büyük depremde hayatını kaybeden yaklaşık 54 bin vatandaşımızı rahmetle anıyoruz. Bu acı felaketin 2. yılında kaybettiklerimizin hüznü yüreğimizde, geride kalanların yaralarını sarmak için dayanışma ruhumuz ilk günkü gibi güçlü."