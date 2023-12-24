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Derince'de AK Parti'ye 752 yeni üye katıldı - Son Dakika
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Derince'de AK Parti'ye 752 yeni üye katıldı

Derince'de 752 kişi düzenlenen törenle AK Parti'ye üye oldu.

Derince\'de AK Parti\'ye 752 yeni üye katıldı
24.12.2023 - 16:27,
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Derince'de 752 kişi, düzenlenen törenle AK Parti'ye üye oldu.

İlçedeki bir kafede düzenlenen programda, çeşitli partilere üyeliği bulunan 752 kişi AK Parti'ye geçti.

Yeni üyeler adına konuşan Savaş Özden, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na destek vermek için bizler de taşın altına elimizi koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Derince'de AK Parti'ye 752 yeni üye katıldı - Son Dakika
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