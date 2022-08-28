Milletvekili Zeybek: "Yalan bulmak için değil, milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz" - Son Dakika
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Milletvekili Zeybek: "Yalan bulmak için değil, milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz"

28.08.2022 09:22
Milletvekili Zeybek: "Yalan bulmak için değil, milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz"

Derince'de muhtarlar ile bir araya gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, "Her gün yeni bir yalan bulmak için değil, tüm samimiyetimizle milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Derince'de muhtarlar ile bir araya gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, "Her gün yeni bir yalan bulmak için değil, tüm samimiyetimizle milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Av. Emine Zeybek, Derince'deki muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Zeybek, hükümetin her dönem olduğu gibi kırsal bölgede yaşayan ve burada çalışıp, üreten çiftçilerin yanında olmaya devam ettiğini, yerel yönetimlerin de bu hususta büyük bir gayret gösterdiğini belirtti. Zeybek, "Ülkemizin her alanda tam bağımsızlığının yolu üretmekten ve katma değerden geçtiğini bilerek, son 20 yılda sanayiden tarıma devlet destekleri cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine ulaşmıştır. Tarımsal Gayri Milli Hasıla, AK Parti göreve geldiğinde, diğer bir ifadeyle 2002'de 37 milyar TL iken bugün 407 milyar TL'ye çıkmıştır. Sulamaya açılan arazi 4,8 milyon hektar iken bugün 6,9 milyon hektar olmuştur. Her gün yeni bir yalan bulmak için değil, tüm samimiyetimizle milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda ayrıca tek tek söz alan muhtarlar talep ve beklentilerini iletti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Zeybek: 'Yalan bulmak için değil, milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz' - Son Dakika

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