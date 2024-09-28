Dervişoğlu: Çiftçi Maliyetlerini Azaltmalıyız

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çiftçilerin maliyetlerini azaltacak, üretimde verimliliği arttıracak politikaların hayata geçirilmek zorunda olduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda, yerli üreticiyi ithal ürünlere karşı koruyacak önlemleri geliştirmeliyiz." dedi.

Bir dizi program için Kahramanmaraş'a gelen Dervişoğlu, Çağlayancerit Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Yemliha Göktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çağlayancerit 8'inci Ceviz ve Kültür Festivali'ne katılan Dervişoğlu, Çağlayancerit cevizinin kalitesi ve lezzetinin sadece bu bölge için değil tüm Türkiye için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Ceviz üreticilerinin her geçen gün zorluklarla karşılaştığını belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Gıda Tarım Örgütü verilerine göre, ülkemiz dünya ceviz üretiminde dördüncü sırada yer almasına rağmen, verimlilik ve üretim kapasitemiz hala gerekli düzeyde değil. Üreticilerimiz, hem yüksek maliyetlerle mücadele ediyor, hem de emeğinin karşılığını almakta zorlanıyor. Ülkemizdeki ceviz üretimi, iç talebi karşılamaktan uzak ve ceviz ithalatına bağımlı hale gelmiş durumda. Ceviz, uzun vadeli yatırım gerektiren bir ürün. Yeterli destekleme politikaları ve doğru planlama olmadan, karşılığını bulamıyor. Girdi maliyetlerinin sürekli artması, özellikle gübre, sulama ve enerji maliyetlerinin yüksekliği, ceviz üreticilerini büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Ürün fiyatlarının maliyetlerle orantısız bir şekilde düşük kalması ise çiftçilerimizi derinden etkiliyor. Çiftçilerimizin maliyetlerini azaltacak, üretimde verimliliği arttıracak politikaları hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Aynı zamanda, yerli üreticiyi ithal ürünlere karşı koruyacak önlemleri geliştirmeliyiz."

Programa, Çağlayancerit Kaymakamı Adnan Doğan, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek, parti yöneticileri, ilçe belediye başkanları ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Dervişoğlu ve katılımcılar, festival alanını gezdi.