İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Batuhan Tavşan ve Deniz Ramazanoğlu çiftinin düğününe katılarak, nikah şahitliği yaptı.
İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen, Türkiye Halciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Tavşan'ın yeğeni Batuhan Tavşan ile Deniz Ramazanoğlu'nun nikah töreninde şahitlik yaptı.
Son Dakika › Politika › Dervişoğlu, Düğünde Nikah Şahidi Oldu - Son Dakika
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