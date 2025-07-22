Dervişoğlu: Duruşumuzu Sürdürüyoruz

DERVİŞOĞLU: DURUŞUMUZU MUHAFAZA EDİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı. Dervişoğlu, görüşmeye ilişkin, "Bilmediğiniz bir şey öğrenmedik. Elbette ki görüşmeyi önemsiyoruz, duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK'nın ideallerinin hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili açıklamasına ilişkin soru üzerine, "Söyleyene sorun" dedi.