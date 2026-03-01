Dervişoğlu, Erbakan\'ı Kabri Başında Andı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında kabri başında andı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden Dervişoğlu ve beraberindekiler daha sonra Erbakan'ın kabrine karanfil bıraktı.