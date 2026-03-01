İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında kabri başında andı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden Dervişoğlu ve beraberindekiler daha sonra Erbakan'ın kabrine karanfil bıraktı.
Son Dakika › Politika › Dervişoğlu, Erbakan'ı Kabri Başında Andı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?