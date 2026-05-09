Dervişoğlu İzmir\'de Esnafı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İzmir programı kapsamında Kemeraltı'na gelen Dervişoğlu, işletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet etti, esnafın sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.

Müsavat Dervişoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İzmir'in neresine gidersem gideyim insanlarla aramda bir mesafe yok. Çünkü birbirini seven insanların arasına zaman, mekan ve mesafe giremiyor." dedi.

İzmir'deki sorunların çözüm beklediğini vurgulayan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"35 yıldan beri buranın çözülmüş herhangi bir sorununa şahit olmadım. Çünkü İzmir sorunun bileşenlerini aynı masaya oturtup tartıştırabilecek ve ortak kararlar alınabilecek bir yer olmaktan çıkarıldı. Uzunca bir zamandan beri hükümetle yerel yönetimin arasındaki rekabet, sivil toplum kuruluşlarıyla resmi makamların birbirinden uzaklaşmasına vesile oldu. Buranın çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yapılması gereken, sorunların çözümü noktasında ortak akıl oluşturarak, sorunun bileşenlerini aynı yerde sorunu çözmeye yönelik adımlar atmak üzere bir araya gelmek."

Dervişoğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İl Başkanı Ülkü Doğan ve Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin eşlik etti.