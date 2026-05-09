Dervişoğlu İzmir'de Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dervişoğlu İzmir'de Esnafı Ziyaret Etti

Dervişoğlu İzmir\'de Esnafı Ziyaret Etti
09.05.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kemeraltı'nda esnafla buluşarak sorunları dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İzmir programı kapsamında Kemeraltı'na gelen Dervişoğlu, işletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet etti, esnafın sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.

Müsavat Dervişoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İzmir'in neresine gidersem gideyim insanlarla aramda bir mesafe yok. Çünkü birbirini seven insanların arasına zaman, mekan ve mesafe giremiyor." dedi.

İzmir'deki sorunların çözüm beklediğini vurgulayan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"35 yıldan beri buranın çözülmüş herhangi bir sorununa şahit olmadım. Çünkü İzmir sorunun bileşenlerini aynı masaya oturtup tartıştırabilecek ve ortak kararlar alınabilecek bir yer olmaktan çıkarıldı. Uzunca bir zamandan beri hükümetle yerel yönetimin arasındaki rekabet, sivil toplum kuruluşlarıyla resmi makamların birbirinden uzaklaşmasına vesile oldu. Buranın çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yapılması gereken, sorunların çözümü noktasında ortak akıl oluşturarak, sorunun bileşenlerini aynı yerde sorunu çözmeye yönelik adımlar atmak üzere bir araya gelmek."

Dervişoğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İl Başkanı Ülkü Doğan ve Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu İzmir'de Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:59:27. #7.12#
SON DAKİKA: Dervişoğlu İzmir'de Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.