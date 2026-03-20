Dervişoğlu\'ndan Barış Temennisi

20.03.2026 09:18
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, dünya için barış ve huzur temennisinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dünyanın kötü günlerden kurtulup, aydınlık ufuklarla buluşabilmesi için doğru adımların atılmasını temenni ederek, "Yaşanan olumsuzluklar, insanlığa yöneltilmiş melun saldırılar için de uluslararası kuruluşları görevlerini yapmaya davet ediyorum." dedi.

Dervişoğlu, Çankaya ilçesine bağlı Oran'daki Abdülkerim Kuzu Camisi'ndeki bayram namazının ardından yaptığı konuşmada, her bayramın bir önceki bayramı arattığını söyledi.

Dervişoğlu, ramazan ayı boyunca Anadolu'ya düzenlediği ziyaretlerde Türkiye'deki sıkıntıları yerinde tespit ettiklerini ve çözümlerle ilgili yol haritası belirlediklerini belirtti.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan gelişmelere değinen Dervişoğlu, dünyanın hızla bir çıldırmışlığa doğru savrulduğunu belirterek, ramazanda bile binlerce insanın saldırılara maruz kaldığını hatırlattı.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan dünya için, insanlık için, Türk-İslam alemi için güzel temennilerde bulunurken, art niyetli düşüncelerin sahipleri ve üzerimizde hedefleri olan güçler, yine melun emellerini gerçekleştirmek üzere hain saldırılarını sürdürüyorlar. En azından bu mübarek günler için bu saldırıların durmasını, dünyaya insanca yaşamın arzulandığı bir barışın hüküm sürmesini temenni ediyorum. Uzak coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımız, soydaşlarımız için de huzur, mutluluk, bereket temenni ediyorum."

"Milletimize yine bayram tadında bayramlar diliyorum"

Yarın kutlanacak Nevruz Bayramı'nın da Türk dünyasına hayırlar getirmesini dileyen Müsavat Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın bu kötü günlerden kurtulup, aydınlık ufuklarla buluşabilmesi için atılması gereken doğru adımların atılmasını temenni ediyorum. Yaşanan olumsuzluklar, insanlığa yöneltilmiş melun saldırılar için de uluslararası kuruluşları görevlerini yapmaya davet ediyorum. Milletimize yine bayram tadında bayramlar diliyorum."

Konuşmasının ardından gazetecilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Dervişoğlu, partililer ve cemaatle de bayramlaştı.

Kaynak: AA

Bayram Namazı, İnsan Hakları, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
