Dervişoğlu\'ndan Birlik Mesajı

22.02.2026 21:16
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu kutsal vatan toprağının birliği, bütünlüğü, beraberliğini savunan herkes bizim kardeşimizdir." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda partisinin İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılan Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, ramazanın bir ibadet ayı olduğunu söyledi.

Ramazanın aç ve susuz kalmak değil, fitneden, fesattan, yalandan, riyadan, iftiradan ve ihanetten arınma ayı olduğunu anlatan Dervişoğlu, bu kutsal ayda payitahtın baş şehri Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Dervişoğlu, Bursa'nın devletin hukukla ve merhametle yükseldiği, adaletle meşrulaştığı, cennet bir yurt köşesi olduğunu dile getirdi.

Türk bayrağının şanından, şerefinden gururlanan herkesle kardeş olduklarını ifade eden Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kutsal vatan toprağının birliği, bütünlüğü, beraberliğini savunan herkes bizim kardeşimizdir. Bu büyük milletin, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da birlik ve bütünlük içerisinde 'Türk milleti' adı altında tarih sahnesinde büyük bir vizyoner güç olarak kendisini göstereceği iradeye saygı duyan ve katkı sağlayan herkes bizim kardeşimizdir. Bu topraklarda etnik kökenine, bölgesine, dinine ve mezhebine bakmadan Türk bayrağı altında kiminle buluşmuşsak, hayatın geri kalanını da onunla birlikte sürdüreceğiz."

Dervişoğlu, "Cumhuriyeti kimlerle kurduysak, cumhuriyeti yaşatma iradesini de aynı kararlılıkla sergileyeceğiz. Özgürce bu topraklar üzerinde yaşayan ve milli varlığımıza, bayrağımıza vatan bütünlüğümüze, üniter devletimize saygı duyan herkes bizim kardeşimizdir." dedi.

Programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti Bursa milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

