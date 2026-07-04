Dervişoğlu'ndan Cumhuriyet Mesajı - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Cumhuriyet Mesajı

Dervişoğlu\'ndan Cumhuriyet Mesajı
04.07.2026 22:54
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Tunceli'de Cumhuriyet'in önemini vurguladı, birlik çağrısı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hünkar Hacı Bektaş'ın öğrettiğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in hedefi aynıdır. Çünkü Cumhuriyet fazilettir, kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Tunceli'ye geldi. Programına Çemişgezek ilçesinde başlayan Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Tunceli'nin ilk milletvekili olarak bilinen Diyap Ağa'nın mezarını ziyaret ederek dua etti. Daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Dervişoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Çemişgezek'teki programın ardından Hozat ilçesine geçen Dervişoğlu, Alevi inancında önemli bir yere sahip Sarı Saltuk Türbesi'ni ziyaret etti. Burada dedeler eşliğinde dua eden Dervişoğlu, türbe hakkında bilgi aldı. Daha sonra Tunceli Cemevi ile Türkmen Ocakları Birliği tarafından kent merkezindeki cemevinde düzenlenen aşure ve lokma dağıtımına katılan Dervişoğlu, edilen duaların ardından semah izledi ve vatandaşlarla birlikte aşure ile lokma ikramına katıldı.

'CUMHURİYET BİR OLMAKTIR, İRİ OLMAKTIR, DİRİ OLMAKTIR'

Daha sonra konuşan Dervişoğlu, "Bize ayırmadan sevmeyi, kucaklamayı emreden bir inancımız var. Bize ayırmadan, bölmeden birlikte yaşama imkanı sunan bir Cumhuriyet'imiz var. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın tembihini sözden harekete geçirmek mecburiyetindeyiz. ya yabancı senaryo ve ajandaların nesnesi haline gelip, bölünüp parçalanacağız ya da Cumhuriyet'in hür fertleri olarak birlik ve beraberlik içinde müştereken yaşayacağız. Canlar, erenler, dedeler, gönül dostları, kardeşler. Hünkar Hacı Bektaş'ın öğrettiğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in hedefi aynıdır. Çünkü Cumhuriyet fazilettir, kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır" dedi.

Program, katılımcılara aşure ve lokma dağıtılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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