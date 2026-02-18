Dervişoğlu'ndan Ekonomiye Sert Eleştiri - Son Dakika
Dervişoğlu'ndan Ekonomiye Sert Eleştiri

18.02.2026 15:42
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, ekonomik sorunların derin olduğunu ve insan hayatına dikkat edilmediğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Mutfaktaki yangını, üfürülen rakamlar söndürmüyor. Beklentileri yönetemeyenler, ekonomiyi yönetemez. Keşke Türkiye'de mesele sadece faiz olsaydı, sadece kur politikası olsaydı. O zaman derdik ki birkaç aya düzelir. Mesele ağacın kökünde, orayı çürüttüler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyerek, "Spekülasyon için söylemiyorum ama altından yine kuralsızlık ve denetimsizlik çıkması işten bile değildir. Haberdeki görüntülere baktığınızda, maden girişinin halini tüm açıklığıyla görüyorsunuz. Bina adeta 19'uncu yüzyılın başındaki standartların bile gerisindedir. Türkiye'de insan hayatına ve emeğe verilen değerin resmidir. Aynı şekilde Giresun'da bir polisimiz, esefle yine diyorum; hayatına son vermiştir. Daha da acı olanı ise geride bıraktığı kızını, devletine emanet etmemesidir. Son iki sene içerisinde, polis intiharları neredeyse yüzde 30 artmıştır. Her 4- 5 günde 1 polisimiz canına kıymaktadır. Var mıdır bu konuda, bilimsel ve kurumsal bir çabanız? 'İlgili birimlerin dikkatine' şeklinde yazılan tavsiyeler dışında bir çalışma yapılmakta mıdır? Nöbet, tayin ve mobbing konularındaki şikayetler dinlenilmekte midir? Elbette hayır" dedi.

'KONU İNSAN HAYATIYSA GÖZLER KÖR, KULAKLAR SAĞIRDIR'

Dervişoğlu, "Çok meşguller. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarından, Türkiye'nin bir milim bile sapmaması için yoğun çaba sarf etmektedirler. Bu ara, teröristlere 'umut hakkı' vermenin ve ona kılıf uydurmanın peşinde koştukları için de bu hadiselerin onlar için bir önemi yoktur. Konu insan hayatıysa gözler kör, kulaklar sağırdır. Çünkü hepsi hür fertlerden nefret etmektedir. Onlara maşa, maraba ve köle gerekir. Güya Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia edenler de diyor ki raporda 'Kürt meselesini, terör parantezine almayın.' Yahu memleketin tüm dertlerini, İmralı'daki katilin özgürlüğüne indiren sizsiniz. 'Kürtleri bu parantezin dışında tutun' diye 2 senedir anlatıyoruz. Ama siz, Kürtleri Öcalan'a ve PKK'ya sabitlemek için elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz. Bu işin nereye varacağını bile bile yapıyorsunuz. Kürtlere en büyük kötülüğü siz yapıyor, tüm milletinin tamamını da bu büyük tuzağa çekiyorsunuz" diye konuştu.

'AÇIK AÇIK SÖYLÜYORLAR'

Ardından Merkez Bankası'nın geçen haftaki enflasyon raporu toplantısına değinen Dervişoğlu, "Toplantıda, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, uygulanan kur politikasının sürdürülebilir olmadığına dair bir değerlendirme yaparken, Başkan hemen müdahale etti. Bu bir dil sürçmesi değildir. Bu bir anlık gerilim değildir. Bu, devletin ekonomi aklının dağılmış olduğunun itirafıdır. Kendi söylediklerine kendileri bile inanmıyor. Tek sesin çıkmadığı yerde istikrar olmaz. Koordinasyonun bittiği yerde güven oluşmaz. Güvenin olmadığı yerdeyse ekonomi yürümez. Çünkü resmi rakamlar ile sokağın gerçeği arasında koca bir uçurum var. Mutfaktaki yangını, üfürülen rakamlar söndürmüyor. Beklentileri yönetemeyenler, ekonomiyi yönetemez. Keşke Türkiye'de mesele sadece faiz olsaydı, sadece kur politikası olsaydı. O zaman derdik ki birkaç aya düzelir. Mesele ağacın kökünde, orayı çürüttüler. ve dikkat edin, bu eleştiriler artık sadece muhalefetten gelmiyor. İktidara yakın kabul edilen iş dünyası temsilcileri dahi açık açık söylüyor" dedi.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: DHA

