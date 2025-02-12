Dervişoğlu'ndan Enflasyon ve İşçi Destekleri

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yapılması gereken ivedilikle enflasyon tahminindeki 3 puanlık artışın amasız ve fakatsız hemen memura, emekliye, asgari ücretliye yansıtılmasıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesi'ndeki özelleştirmeye karşı çıkan işçileri selamlayarak başladı.

İşçilerin yanında olduklarını dile getiren Dervişoğlu, "İşçi kardeşlerimizle yan yana omuz omuzayız. Çünkü onların kavgası kavgamız, derdi derdimizdir. Mücadelesi mücadelemize örnektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Merkez Bankasının bu yıl için yüzde 17,5 olarak öngördüğü enflasyon hedefini önce yüzde 21 sonra da yüzde 24 olarak güncellediğini, tahminin üst noktasını ise yüzde 29'a çıkardığını kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, bu değişiklikle maaş zamlarının şimdiden eridiğini, tahmine dayalı verilecek maaş zamlarının da tükenmeye başladığını savundu.

"İktidar enflasyonun düştüğü yönünde açıklama yaparken, Merkez Bankasının tahmininin iki katı kadar artışla enflasyonu yükselttiğini" hatırlatan Dervişoğlu, "Ocak ayı enflasyonu yüzde 5,03 olarak açıklandı. Bu açıklama bile şu an için yükselttikleri enflasyon hedefinin yıl sonunda gerçekleşecek olanla alakası olmayacağının göstergesidir. Koyduğu hedefleri tutturamayıp, belli ki her ay revize edeceği enflasyon hedefleriyle bedelini vatandaşa ödetecektir." sözlerini sarf etti.

"100 lirayı çocuklar harçlık olarak kabul etmiyor"

Müsavat Dervişoğlu, "milletin kasten fakirleştirildiğini" ileri sürerek, "Aklı başında ekonomi kurmaylarına, işini yapmaya çalışan ehli namus profesyonellere söylüyorum; Yapılması gereken ivedilikle enflasyon tahminindeki 3 puanlık artışın amasız ve fakatsız hemen memura, emekliye, asgari ücretliye yansıtılmasıdır. Yapılması gereken tüm emekçi kesimlerin enflasyona ezdirilmediği bir formülün vakit kaybetmeden devreye sokulmasıdır." diye konuştu.

Konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Dervişoğlu, bu teklifi en kısa sürede TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Ekonomideki kötü gidişatın durdurulamaz noktaya vardığını iddia eden Dervişoğlu, 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediğini, aileler de hesaba katıldığında 20 milyondan fazla insanın "kredi kartı borcu batağında olduğunu" söyledi.

Dervişoğlu, iktidarın, ekonomideki ağır kriz halinin ortaya çıkmaması için kağıt paralarda değişikliğe gitmediğini öne sürdü.

Merkez Bankası verilerine göre Ocak 2025 sonu itibarıyla 100 ve 200 liralık banknotların piyasadaki kağıt paraya oranının yüzde 96 olduğunu aktaran Dervişoğlu, "5 lira artık yok, 10 liraya ekmek alınmıyor, 20 lira bozuk para oldu, 50 lirayı gören yok, 100 lirayı ise çocuklar harçlık olarak kabul etmiyor. Bu acınası hal, savaş sonrası Almanya gibi bavullarla, çuvallarla alışveriş yapılan bir ticaret yaratmıştır. Şimdi sonunda 500 lira basacaklarını öğreniyoruz." dedi.

Erken seçim tartışmaları

TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni eleştiren Dervişoğlu, teklif ile yargının devre dışı bırakıldığını iddia etti.

Devlet Denetleme Kurulu'na da geniş yetkiler verildiğini savunan Dervişoğlu, "Siber Güvenlik Kurulu Başkanlığına, demokratik bir hukuk devletinde verilmesi mümkün olmayan olağanüstü yetkiler tanınmaktadır." görüşünü öne sürdü.

Teklifle Türk Ceza Kanunu'nda olmayan yeni suç ve cezaların da getirildiğini söyleyen Dervişoğlu, "Emin olun hepiniz birer potansiyel suçlu, potansiyel terörist, potansiyel tutuklusunuz. Belediye başkanı, parti genel başkanı, gazeteci, hoca, avukat, iş adamı, sanatçı, aydın hiç fark etmez. Korku düzenleri için her an kendinizi hapishanelerde bulabilirsiniz." sözlerini sarf etti.

Erken seçim tartışmalarına değinen Dervişoğlu, "Böyle devam eder ve muhalefet aklını başına almaz ise önümüzdeki seçim süreci, demokratik bir ülkenin olağan şartları içerisinde milli iradenin tecelli ettiği bir şekilde olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'de milli iradenin millisi gitmiş, geriye sadece iradesi kalmıştır." iddiasında da bulundu.

Toplantının ardından bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'nin yapacağı ön seçime katılmayacağına ilişkin açıklamasını anımsatarak, değerlendirmesini sorması üzerine Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin en önemli meselesidir. Değiştirilmesi gereken, bu sistemin kendisidir. Siyasilerin bunun üzerinde konuşmaları ve Türkiye'nin temel meselesi olan bu meseleyi kişiselleştirmeden aşabilmenin yol haritalarını belirlemesi lazım. Bu sebeple beklentisi olan herkese elbette saygım var ama asıl olan Türkiye ve Türk milletidir."