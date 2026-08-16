Dervişoğlu'ndan Güçlü Mesaj - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Güçlü Mesaj

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Türk milletinin özünü vurguladı, karamsarlığa yer olmadığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ellerinde ve yüreğinde Türk milletinin sancağını asırlardır taşıyan bir tekimiz de kalsak bizi yenemezler." dedi.

Dervişoğlu, Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, hürriyet ve istiklalin bir annenin evladına sevgisi gibi bu milletin bütünleyici parçası olduğunu söyledi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, asla karamsarlığa kapılmadan, doğru bildiğinden şaşmadan hareket etmek gerektiğini dile getirerek, "Biliyoruz ve eminiz ki ellerinde ve yüreğinde Türk milletinin sancağını asırlardır taşıyan bir tekimiz de kalsak bizi yenemezler." diye konuştu.

Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Biz başkaları gibi kazanmak için değil, başarmak için yola çıkanlarız. İçimizdeki ruhu ve yanan ateşi siz anlayamazsınız, bu meydan anlar. Sen Havranlı Seyit Onbaşı'nın besmelesini nasıl yeneceksin, sen Kurtdereli Mehmet'in sırtını nasıl yere getireceksin? İşte bu meydanda onların torunları var, bu bilekleri nasıl bükeceksin? Biz bir kişi değiliz, sadece biriz bütünüz. Bazen bunu unutan ama her gün hatırlamak zorunda olan büyük bir aileyiz."

Kaynak: AA

İYİ Parti, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Güçlü Mesaj - Son Dakika

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