Dervişoğlu'ndan Saldırıya Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu'ndan Saldırıya Sert Tepki

Dervişoğlu, Özgür Özel'in saldırısını hak gaspı olarak değerlendirdi, cezasızlık eleştirisi yaptı.

04.05.2025 15:41
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasına ilişkin, "Siyasi partilerin genel başkanlarına, milletvekillerine, siyasi şahsiyetlere yapılan saldırıların tamamı aslında bir hak gaspına yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, İYİ Parti Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Elif Babaoğlu'nun dedesi Raif Babaoğlu'nun, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki cenazesine katıldı.

Cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasıyla ilgili konuşan Dervişoğlu, Özel'i telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Saldırı nedeniyle yaşadığı üzüntüyü ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye'de olup bitenlere baktığımızda, bir kesim kendisini suç işleme imtiyazına sahip hissediyor. Asıl tehlike budur. Bu güne kadar işlenen bütün suçlarla ilgili olarak eğer muhalefete yöneltilmiş bir itham varsa bunlar soruşturuluyor ve yargılama süreçleri yaşanıyor. Ama muhalefete yönelik herhangi bir şey varsa bunlar soruşturulmuyor, derinlemesine araştırma yapılmıyor. Dolayısıyla suç işleme eğiliminde olan bir kesim insan cezasız kalacağına dair bir intiba ediniyor."

Dervişoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in de birtakım saldırılara uğradığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bunların hepsi cezasız kaldı ya da beklenen cezalar verilmedi. Milletvekillerine, siyasi partilerin genel başkanlarına, siyasi şahsiyetlere yapılan saldırıların tamamı aslında bir hak gaspına yöneliktir. Saldırıda bulunarak 'ben sana siyaset yaptırmayacağım' diyorsunuz. Anayasa'nın verdiği bir hakkı kısıtlamaya ya da engellemeye çalışıyorsanız burada başka bir suç oluşur. Bu düzene yönelik bir suçtur. Bu suç, bir şahsa atılmış bir tokat ya da yapılmış bir saldırı gibi değerlendirilemez. Buradan uyarıyorum. Daha önce bu kabil saldırılara uğradık. Dün de birtakım şeyler yaşandı. Milletvekillerimiz, il başkanlarımız, siyasi partilerin genel başkanları bu tarz saldırılara uğradı ve meseleler sanki sıradan suçlarmış gibi değerlendirildi. Bunlar düzene yapılan saldırılardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik saldırılardır. Türkiye'nin sosyal bir hukuk devleti olma vasfına yöneltilmiş saldırılardır."

Kaynak: AA

Özgür Özel, İYİ Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Saldırıya Sert Tepki - Son Dakika

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