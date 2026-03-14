Dervişoğlu: Terörle Müzakereyi Kabullenemeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörle yapılan hiçbir müzakereyi, teröristin yol başlılığında yapılan hiçbir süreci kabullenebilmemiz mümkün değil" dedi.

Hakkari İl Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na; İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Selim Özgökçe ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba eşlik etti. Dervişoğlu, Hakkari İYİ Parti İl Başkanı Ali Önal, ilçe başkanları ve partililerce karşılandı. Burada konuşan Dervişoğlu, ramazan ayının son haftasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illeri ziyaret ettiğini belirtti.

'HAKKARİ'YE İLK KEZ GELDİM'

Önceki gün Van, Bitlis ve Muş'ta temaslarda bulunduğunu ifade eden Dervişoğlu, ziyaret programı kapsamında buradan Şırnak'a geçeceğini söyledi. Hakkari'nin, Türkiye'nin güneyindeki önemli illerden biri olduğunu belirten Dervişoğlu, ziyaretleri sırasında bölgenin sorunları hakkında bilgi almaya çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin her köşesinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Dervişoğlu, Hakkari'ye ilk kez geldiğini ve ilerleyen süreçte de kente ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.

'İYİ PARTİ'NİN DURUŞU BELLİ'

Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Yasal düzenlemelerle ilgili hangi çalışmaları yapmışlar onlara bir bakalım. Ben her şeyi yerinde ve zamanında konuşmayı tercih ediyorum. Hem yetkili kurumlarımızla istişarelerde bulunuyoruz hem de yaşanan süreci doğru bir biçimde değerlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Meclis'in gündemine taşındığında bu konuyla ilgili görüş ve kanaatlerimizi açıklayacağız. Türkiye'de milletin beklentisinin hilafına bir adım atma çabası söz konusu olursa, bu Meclis'teki aritmetik yeterlilikle olabilecek bir iş değil. Milletin o işe rızası var mı? Önce ona bakılması icap ediyor. Neyi getirecek, ne amaçla getirecek, ne zaman getirecek göreceğiz. Ama İYİ Parti'nin duruşu belli. İYİ Parti, terörle mücadele konusunda atılması icap eden adımları doğru bir biçimde, net bir şekilde tanımlıyor. Terörle yapılan hiçbir müzakereyi, teröristin yol başlılığında yapılan hiçbir süreci kabullenebilmemiz mümkün değil" dedi. Dervişoğlu, Hakkari programının ardından Şırnak'a hareket etti.