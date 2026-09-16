Destici: Aile kurumuna LGBT dernekleri üzerinden saldırılıyor - Son Dakika
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Destici: Aile kurumuna LGBT dernekleri üzerinden saldırılıyor

Destici: Aile kurumuna LGBT dernekleri üzerinden saldırılıyor
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, LGBT dernekleri vasıtasıyla aile kurumuna saldırıldığını savundu. Destici, 15 ilde eş zamanlı yapılan 'Ailem Güvende' operasyonuna dikkati çekerek gençlerin temel değerlerden koparılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Orduyla, teröristle, savaşla, silahla yapamadıklarını bu sefer LGBT dernekleri vasıtasıyla aile kurumlarımıza saldırıyorlar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğretmenlerin her zaman yanında olduğunu aktardı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili gelişmeleri de paylaşan Destici, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu dosyadaki kararlılığını takdir ettiklerini söyledi. 'Ailem Güvende' operasyonunu da değerlendiren Destici, LGBT dernekleri vasıtasıyla aile kurumuna saldırılmaya çalışıldığını vurguladı. Destici, ayrıca Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirme yaptı.

"Öğretmen sadece tahtada ders anlatan değildir"

Yeni 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başladığını hatırlatan Destici, her işin ve başarının başında eğitim, bilim ve ilim olduğunu dile getirdi. Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi açıkladığı bazı tedbirler var. Yine malum kesimler, laiklik elden gidiyor gibi birtakım geçmişte kalmış demode sözlerle ya da düşüncelerle bu uygulamaları basitleştirmeye ya da yanlışmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama şundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz ki milletimizin kahir ekseriyeti, Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni dönemle ilgili kıyafet başta olduğu üzere pek çok hususla ilgili ortaya koyduğu tablo ya da yönetmeliğe destek veriyoruz. Biz de destek veriyoruz. Bunu açıkça ve net bir şekilde ifade istiyoruz. Öğretmen sadece tahtada ders anlatan değil. Öğretmen kılığıyla da, kıyafetiyle de, sözüyle de, davranışlarıyla da öğrenciye örnek olan kimsedir."

"Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması Ankara'da yapılmalı"

BBP'nin eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu davasının Ankara'da yapılması gerektiğine dikkat çeken Destici, "Dolayısıyla bu süreçle ilgili biliyorsunuz biz uzun yıllardır bu soruşturmanın Ankara'da yapılması gerektiğini ifade ediyorduk. Bir dönem Yargıtay 5'inci İdaresi baktı bu dosyaya, güzel de bir mütalaa yazdı. O da ışık tutuyor bu soruşturma sürecine, tıpkı Devlet Denetleme Kurulu kararı, Meclisteki araştırma konusu kararı gibi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de bu dosyada bir kararlılığı var hem Muhsin Başkan ve arkadaşlarının şehadet süreciyle ilgili hem de diğer faili meçhullerle alakalı" şeklinde konuştu.

"Orduyla, teröristle, savaşla, silahla yapamadıklarını bu sefer LGBT dernekleri vasıtasıyla aile kurumlarımıza saldırıyorlar"

15 ilde eş zamanlı olarak 'Ailem Güvende' operasyonu yapıldığına dikkati çeken Destici, "Türkiye'de bu aile meselesi, ahlak meselesi, işte aile yapımıza saldıran, LGBT dernekleridir. Türkiye'de seküler, aslında batıcı ama sözde Atatürkçü, laik kesimler tarafından ve sol kesimler tarafından, özellikle Marksist, Leninist, Sosyalist kesimler tarafından, PKK ve onun uzantısı ve daha önceki partileri tarafından hep savunuldu. Onlara hep kucak açtılar, onlarla birlikte oldular. Neden? Çünkü hepsinin ortak gayesi Türkiye düşmanlığı, Türk milleti düşmanlığı. Orduyla, teröristle, savaşla, silahla yapamadıklarını bu sefer LGBT dernekleri vasıtasıyla aile kurumlarımıza saldırıyorlar. Gençlerimizi temel değerlerimizden, inancımızdan, örf ve adetlerimizden kopartarak, evlilikten soğutarak bunları yapmaya çalıştılar" diye konuştu.

"Bu ülkede Kürt meselesi yoktur, bu ülkede PKK, terör meselesi vardır"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Destici, "Asla kabul etmiyoruz. Bir kişinin ölümü üzerinden ailesine taziye sunulmasıyla silahlı bir terör örgütü mensubunun örgütsel kimliğinin yüceltilmesi ve ölümünün siyasi gösteriye dönüştürülmesi birbirinden ayrılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de 'Kürt meselesi' olmadığını ifade eden Destici, "Meselenin adını doğru koymak gerekir. Mesele terör meselesidir. Bazı siyasetçilerimiz de modaya uymuş; 'Kürt meselesi'. Bu PKK bölücü dilidir. Bunu açıkça söyleyeyim. Kim kullanırsa kullansın. Bu ülkede Kürt meselesi yoktur, bu ülkede PKK, terör meselesi vardır. Siyonistlerin, emperyalistlerin uşağı olan terör örgütünün Türkiye'yi bölme projesi vardır. Bu meselenin adı budur" dedi.

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Terör, LGBT, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Aile kurumuna LGBT dernekleri üzerinden saldırılıyor - Son Dakika

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