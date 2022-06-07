Destici: "BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra çevreyi ilgilendiren tüm konuların takipçisi olacağız" - Son Dakika
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Destici: "BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra çevreyi ilgilendiren tüm konuların takipçisi olacağız"

07.06.2022 12:29

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelmesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması TBMM - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelmesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması TBMM - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (1)

Destici: BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra çevreyi ilgilendiren tüm konuların takipçisi olacağız
Destici: BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra çevreyi ilgilendiren tüm konuların takipçisi olacağız
Destici: BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra çevreyi ilgilendiren tüm konuların takipçisi olacağız
Destici: BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra çevreyi ilgilendiren tüm konuların takipçisi olacağız

YORUMLAR
500
Destici: Aday konusunda uzlaşamadılar Destici: Aday konusunda uzlaşamadılar
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: 'BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra çevreyi ilgilendiren tüm konuların takipçisi olacağız' - Son Dakika

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