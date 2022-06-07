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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Destici: 'BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra çevreyi ilgilendiren tüm konuların takipçisi olacağız' - Son Dakika

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