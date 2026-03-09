Destici\'den ABD ve İsrail\'e Sert Tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında bir okulun hedef alınmasına ilişkin, "Kız okulunu bombalamak nedir? 7-12 yaş arası 170 çocuğu öldürmek, bombalarla parça parça etmek nedir? Bu hangi vicdana, insafa, ahlaka ve hangi inanca sığar? İşte bizim bunlarla farkımız tam da budur. Türk milletinin tarihinde asla ve kata böyle bir kara leke yoktur ve olmayacaktır." dedi.

Destici, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen "Büyük Birlik Partisi Makedonya Üsküp İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, dünyanın neresinde ve hangi devletin bayrağı altında yaşıyor olursa olsun Türklerin, gönül coğrafyalarının baş köşesinde olduğunu belirtti.

Balkanlarda geçmişte yaşanan katliamları unutmayacaklarını vurgulayan Destici, "Bunların intikamının alınacağı anlamında söylemiyorum. Unutmayacağız ki hataları tekrarlamayacağız. Birbirimize, birliğimize sahip çıkacağız ve burada Türk'ün, Müslüman'ın varlığını kıyamete kadar daim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Balkan ülkelerinin ilişkilerinin memnuniyet verici şekilde seyretmesinden dolayı gurur duyduklarını dile getiren Destici, "Türkiye'nin Makedonya'yla, Kosova'yla, Bosna Hersek'le ilişkilerinin bu derece üst düzeyde olması hem sizlerin buradaki huzuru ve güvenliği açısından hem de Balkan ülkelerinin kendi güvenliği, huzuru ve kalkınması açısından da önemli ve kıymetlidir." diye konuştu.

Destici, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Kız okulunu bombalamak nedir? 7-12 yaş arası 170 çocuğu öldürmek, bombalarla parça parça etmek nedir? Bu hangi vicdana, insafa, ahlaka ve hangi inanca sığar? İşte bizim bunlarla farkımız tam da budur. Türk milletinin tarihinde asla ve kata böyle bir kara leke yoktur ve olmayacaktır. Biz yensek de yenilsek de en güçlü olduğumuz anda da en zayıf olduğumuz anda da asla sivillere zarar vermiyoruz. Kırk yıldır PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. On binlerce şehit, kayıp verdik. Ama bir tane sivili öldürmek, sivil olan topluluğa zarar vermek asla aklımıza gelmedi. Çünkü bizim inancımızın, kimliğimizin, Türklüğümüzün, Müslümanlığımızın gereğinde bu yoktur. Onun için biz birbirimize daha çok sahip çıkmalıyız, daha çok kıymet vermeliyiz."

"Sonuna kadar mücadelenizin yanındayız"

Makedonya hükümetinin son dönemde Türklere verdiği haklar için müteşekkir olduklarını belirten Destici, şunları ifade etti:

"Biz de burada toplumsal barıştan yanayız. Ama hala burada Türk soydaşlarımızla ilgili eksik kalan haklar yok mudur, elbette ki onlar da var. Onların da verilmesi için siz burada mücadele ederken, elbette Türkiye ve Türk milleti olarak biz de sonuna kadar sizin bu mücadelenizin yanındayız. Aynı şekilde Türkiye'yle Makedonya'daki Türk toplumunun ilişkileri konusunda Büyük Birlik Partisi ve dolayısıyla Cumhur İttifakı sizin emrinizdedir. Elhamdülillah hangi noktaya ulaşmamız gerekirse de ulaşırız ve sizin talepleriniz, problemlerinizin çözümü noktasında da elimizi taşın altına koymaktan asla ve kata çekinmeyiz."