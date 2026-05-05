Destici'den Cocuk Evliliği ve Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
05.05.2026 20:46
BBP Genel Başkanı Destici, çocuk evlilikleri ve dijital bağımlılığa dikkat çekti, güvenlik önemine vurgu yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz. Evliliklerini yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaları noktasında açıktan teşvik etmeliyiz." dedi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen BPP Eskişehir Olağan İl Kongresi'nde konuşan Destici, okuldan, aileden ve gerçek hayattan kopuk dijital bağımlılığın esiri olan çocukların psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

Destici, çocukların dijital platformlarda bambaşka insanlar haline gelebildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu hangi ruh halinin bir sonucudur? Bizim toplumumuzda böyle bir şey var mıydı? Asla yoktu. Hepimiz okuduk, gördük, yoktu. Bunlarla ilgili bir geniş muhasebe yapmak zorundayız. Biz yaptık, parti olarak üzerimize düşeni yaptık. Raporumuzu hazırladık. Hem ilgili yerlerle hem mecliste hem de kamuoyuyla paylaştık. 9 maddelik bir öneri sunduk."

Sorumluluğunu yerine getirmeyen ebeveynlerin çocuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Destici, "Tabii ki güvenlik önemlidir. Okulun çevre güvenliği, okul içi güvenliği önemlidir. Bununla birlikte zihniyet değişimi de önemlidir. Temel meselenin eğitim, aile kurumu, ahlak ve inanç olduğunu asla unutmamalıyız." diye konuştu.

Destici, 30 yıl önce 3 olan aile başına çocuk sayısının 1,5'in altına indiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya literatüründeki tanımıyla söylüyorum, nesli en fazla tükenmekte olan ilk 5 milletin, ülkenin içindeyiz. Aşağı doğru yürüyoruz. Böyle gidersek 100 milyonu geçme hayalimiz vardı, 30 sene sonra 50 milyonunun altına düşeriz, küçülürüz. O zaman ailemizi de ülkemizi de topraklarımızı da kaybederiz. Onun için aile yapımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz. Evliliklerini yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaları noktasında açıktan teşvik etmeliyiz."

"Bizim çocuklarımızın hayatı başıboş köpeklerden daha mı değersiz?"

Son günlerde farklı illerde meydana gelen sahipsiz köpek saldırılarına değinen Destici, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklarımızın hayatı başıboş köpeklerden daha mı değersiz? Bu köpek bekçileri, mama lobilerinin uzantıları, bir köpeğe bir şey yapıldığı zaman ortalığı ayağa kaldırıyor. Köpekler çocukları parçalayıp öldürdüğünde, bunların hiçbirisinden ses duymuyorsunuz. Köpek toplandığı anda bile ayağa kalkanlar, çocuklar köpekler tarafından parçalandığında hiç sesleri çıkarmıyorlar."

Destici, sahipsiz köpekler konusunda tavırlarının net olduğunu dile getirerek, "Başıboş köpek meselesi bir halk sağlığı ve halk güvenliği meselesidir." dedi.

Kongrede güven tazeleyen BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan da desteklerinden dolayı teşkilatına teşekkür etti.

Kongreye, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
